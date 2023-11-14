الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الجوافة

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الجوافة مراعاتها، خلال شهر نوفمبر:

وتمثلت التوصيات في الآتي:

أولا: أهم العمليات 
1- البدء في تقليم الأشجار بإزالة الأفرع الجافة وخف الأفرع المتزاحمة لفتح قلب الشجرة للسماح بدخول الضوء وتشجيع النمو والإثمار.

ثانيا: التسميد

ا- تسميد اشجار الجوافة التي تروى بالغمر:
1- إضافة السماد العضوي الجيد وبمعدل 10 م 3 / فدان للأشجار نثرا في منطقة الجذور مع تقليب الأسمدة بجزء من التربة ثم الري لإتمام عملية التخمر.

2-  إضافة 200-250 كجم سوبر فوسفات أحادي للفدان نثرا في منطقة امتصاص الجذور مع التقليب للسماد في التربة، أما الأشجار الحديثة غير المثمرة فيضاف إليها 170 كجم للفدان مخلوطة مع الأسمدة العضوية.

ب- تسميد اشجار الجوافة التي تروى بالتنقيط:

1- إضافة السماد العضوي الجيد بمعدل 10-15 م 3 / فدان نثرا في منطقة انتشار الجذور.
2- إضافة 250 كجم سوبر فوسفات أحادي للفدان في المناطق حديثة الاستصلاح وذلك لأشجار الجوافة المثمرة وتضاف في خندقين مع السماد العضوي على جانبي ظل المحيط الخضري للأشجار خلال فصل الشتاء على دفعة واحدة.

ثالثا: برنامج الري
الري مرتان أسبوعيا للأشجار التي تروي بالتنقيط وإطالة فترات الري إلى 25-30 يوما للأشجار التي تروى بالغمر.

السنة الأولى 7 لتر/ الشجرة 
السنة الثانية 8 لتر/ الشجرة 
السنة الثالثة 20 لتر/ الشجرة 
السنة الرابعة 25 لتر/ الشجرة 
السنة الخامسة 35 لتر/ الشجرة 
السنة السادسة 50 لتر/ الشجرة 
أكثر من 7 سنوات 45 لتر/ الشجرة.

وكانت أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول نخيل البلح مراعاتها، خلال شهر نوفمبر.

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول

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