الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ظهر في فيديو.. ضبط طالب يستعرض بسنجة أمام مدرسة بحلوان

الطالب المتهم
الطالب المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على فيسبوك تضمن قيام طالب بالوقوف أمام إحدى المدارس بالقاهرة وبحوزته سلاح أبيض وضبط مرتكب الواقعة 

 فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على فيسبوك والمتضمن التضرر من طالب بإحدى المدارس الكائنة بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة لقيامه بالوقوف أمام المدرسة ممسكًا بسلاح أبيض "سنجة" ويقوم بالاستعراض بها أمام بعض الطلبة.

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أمكن تحديد المذكور وضبطه وبحوزته السلاح الأبيض "المشار إليه".. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

طالب يستعرض بـ سنجة مدرسة بحلوان حلوان وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو

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