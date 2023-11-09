الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تكشف حقيقة ادعاء شخص اعتداء رجال الشرطة على زوجته

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

كشفت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية عن ملابسات ما تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية على فيسبوك بشأن ادعاء أحد الأشخاص - مُقيم بمحافظة القاهرة - بقيام عدد من رجال الشرطة بالاعتداء على زوجته بالضرب والسب وإلقاء القبض عليها دون وجه حق.

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 15 أكتوبر الماضى تبلغ لقسم شرطة الشرابية بالقاهرة بحدوث مشاجرة بدائرة القسم، بين طرف أول 4 أشخاص، طرف ثان شخصين، مقيمين بدائرة القسم، وذلك لخلافات حول الجيرة، تعدى خلالها الطرفان على بعضهما البعض، وتم ضبط الطرفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما فى الإطار القانوني، ودون أي تجاوزات من رجال الشرطة، وتم العرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك محافظة القاهرة رجال الشرطة

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