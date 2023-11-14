الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وصول طائرة مساعدات إماراتية إلى مطار العريش تمهيدًا لنقلها لغزة

طائرات مساعدات
طائرات مساعدات

أعلنت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، عن وصول طائرة مساعدات إماراتية إلى مطار العريش تمهيدًا لنقلها إلى غزة.

وصول 3 طائرات مساعدات 

وكانت الساعات القليلة الماضية قد شهدت وصول 3 طائرات مساعدات من الكويت والسعودية وقطر.

وأوضحت بيانات حركة مطار العريش، وفقا لغرفة عمليات متابعة محافظة شمال سيناء، أنه وصل إلى المطار خلال الساعات الماضية 4 طائرات محمّلة بنحو 37 طنًا من المساعدات المتنوعة.

ومن بين الطائرات التى وصلت للمطار خلال الساعات الماضية طائرتان من بولندا محملتان بـ5.5 طن من المستلزمات الطبية، وطائرة من السعودية محملة بـ18.5 طن من المواد الغذائية والإغاثية والخيام، وطائرة تونسية محملة بـ13 طنًا من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.

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