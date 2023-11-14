مطار العريش يستقبل 3 طائرات مساعدات من الكويت والسعودية وقطر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، اليوم الثلاثاء، بـوصول 3 طائرات مساعدات من الكويت والسعودية وقطر، إلى مطار العريش، تمهيدًا لنقلها لقطاع غزة.

حجم المساعدات العربية والأجنبية التي وصلت إلى مطار العريش

وسجلت بيانات حركة استقبال المساعدات القادمة من منظمات دولية إغاثية ودول عربية وأجنبية، منذ بدء استقبال الطائرات الناقلة للمساعدات فى 12 أكتوبر الماضى حتى صباح السبت 11 نوفمبر الجاري، استقبال 110 طائرات نقلت 2712.034 طن من مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية وخيام وأغطية من 31 دولة ومنظمة إغاثية.