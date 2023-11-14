الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مخاطر المخدرات في لقاءات "الداخلية" بطلبة المدارس

من لقاءات الداخلية
من لقاءات الداخلية بطلبة المدارس

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية عقد لقاءات مع طلبة المدارس بمختلف محافظات الجمهورية بمرحلتي "الإعدادية - الثانوية" للتعريف بمخاطر تعاطي المواد المخدرة، وخاصةً المستحدثة منها وتأثيراتها السلبية وخطورتها على فئاتهم العمرية.

وشملت اللقاءات توضيح العديد من النقاط المتعلقة بالمواد المخدرة وطرق الوقاية منها، كما تم عرض عدة فيديوهات تسجيلية لجهود وزارة الداخلية فى ضبط العديد من القضايا التى توضح مدى قدرة الأجهزة الأمنية على التصدي لمحاولات ترويج المواد المخدرة.

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إعلان أسماء الفائزين فى قرعة حج الداخلية فى 5 محافظات

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جهود مكافحة المخدرات على مستوى الجمهورية اليوم

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل والمشاركة المجتمعية الرامية إلى التوعية من أخطار المخدرات، وقد لاقت تلك المبادرة إشادة وإستحسان من العاملين بوزارة التربية والتعليم.

كما يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى التوعية بمخاطر المواد المخدرة لما لها من خطورة بالغة وآثار سلبية تلقى بظلالها على المجتمع خاصة على النشء والشباب.

مخاطر المخدرات طلبة المدارس الداخلية مكافحة المخدرات وزارة الداخلية

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