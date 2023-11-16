الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

شاهد على الحروب والصمود والسلام.. أبرز الفنانين الذين وثقوا قصص الصراع الفلسطيني

قصص الصراع الفلسطيني
قصص الصراع الفلسطيني

في ساحة الصراعات والحروب، ينبعث الفن كوسيلة فعّالة وقوية للتعبير عن الأمل والصمود، ويعكس الفن الحرب في غزة بأساليب متنوعة تكشف الحقيقة الإنسانية والوجدانية لتلك التجارب الصعبة. يُعتبر الفن لغة تعبير فنية تختصر المعاناة والمقاومة، وتسجل ذاكرة الشعب والمجتمعات وتراثه في زمن الصراعات المستمرة.

وتُعد  الأعمال الفنية وسيلة لنقل رسائل السلام والمقاومة، وتعكس رغبة الشعب الفلسطيني في الحرية والعدالة والسلام. كما تجسد هذه الأعمال التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني، وتعبر عن إرادته في البقاء والتصدي للتحديات بالإبداع والفن.

في السطور التالية نسلط الضوء على دور الفن في إحياء تاريخ وحضارة فلسطين، وكيفية توثيق الصراعات والحروب من خلال لغة الفن، ويُظهر كيف يعبر الفن عن تجارب الشعب وروح المقاومة والصمود في وجه التحديات السياسية والاجتماعية.

تقرير دولي: زيادة انتشار الفقر وانعدام الأمن الغذائي في دولة فلسطين

أبرز الفنانين الفلسطينيين الذين جسدوا الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي

وتستعرض “الدستور” أبرز الفنانين الفلسطينيين الذين جسدوا الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي في أعمالهم الفنية

خالد جرار

خالد جرار هو فنان ومخرج فلسطيني مقيم في رام الله، فلسطين. ولد في جنين، وتستكشف اعماله حقائق وتأثيرات الاحتلال والصراع على السلطة على التجربة الفلسطينية الحياتية، وخاصة في الضفة الغربية، من أعماله فيلم (متسللون) وفيلم (رحلة أبو الوفا).

إميلي جاسر

إميلي جاسر فنانة وصانعة أفلام فلسطينية، وُلدت في مدينة بيت لحم وقضت مرحلة طفولتها في المملكة العربية السعودية، ثم انتقلت إلى إيطاليا لتقضي فترة مدرستها الثانوية.

اهتمت باستخدام الفن في تخليد التراث الفلسطيني وإعادة إحياء وتوثيق التراث الضائع والمنهوب، في ظل الاحتلال الإسرائيلي على إقصاء التراث الفلسطيني، ومن ابرز أعمالها الخيمة التي طرّزت عليها أسماء 418 قرية فلسطينية هدمها الاحتلال الإسرائيلي عام 1948.

سليمان منصور 

سليمان منصور هو نحات وفنان تشكيلي فلسطيني، قام باستخدام خامات من البيئة الفلسطينية، وهو صاحب اللوحة المشهورة «جمل المحامل» التي رسمها في منتصف السبعينات من القرن الماضي، والتي تمثل عجوزًا فلسطينيًا يحمل القدس وصخرة الأقصى على ظهره مربوطة بحبل الشقاء.

ناجي العلي 

هو فنان كاريكاتير فلسطيني بارز قام باستخدام أعماله الفنية لتصوير واقع اللاجئين الفلسطينيين ومعاناتهم، واشتهرت رسومه بشخصية "حنظلة" التي تعكس الواقع الفلسطيني.

الفن الحروب الفلسطينية رسائل السلام الأعمال الفنية الشعب الفلسطيني

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