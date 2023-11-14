مصرع سيدة أطاحت بها سيارة أثناء عبورها الطريق بشبرا الخيمة

لقيت سيدة مصرعها، اليوم، إثر دهسها أسفل عجلات سيارة ملاكي أثناء عبورها الطريق بالشارع الجديد قي منطقة شبرا الخيمة محافظة القليوبية.

تلقى مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة ربة منزل ملقاة بالطريق في ظروف غامضة.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص أن الجثة لسيدة تدعى «نهى.حامد.» ترتدي ملابسها كاملة وتوجد بها كسور متفرقة بالجسم ونزيف داخلي إثر حادث تصادم.

وبينت المعاينة أن سيارة مسرعة صدمتها لتفارق الحياة أثناء عبورها الطريق، أودعت الشرطة الجثمان ثلاجة مستشفى شبرا، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.