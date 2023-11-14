صور نادرة من رسامة متحدث الروم الأرثوذكس شماسا عام 1980

قال المركز الإعلامي لكنيسة الروم الأرثوذكس في مصر، إنه في مثل هذا اليوم 14 نوفمبر من عام 1980 ببركة صاحب الغبطة مثلث الرحمات بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا البابا بارثنيوس، وبوضع يد مثلث الرحمات المتروبوليت بولس مطران إرموبوليس (طنطا) خلال القداس الإلهي، تمت رسامة المهندس نيقولا أنطونيو مطران إرموبوليس، طنطا الحالي ومتحدث الكنيسة الرسمي ووكيلها للشؤون العربية شماسًا إنجيليًا في كنيسة رؤساء الملائكة بمنطقة الظاهر- القاهرة.

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الإيكونومس الأب حبيب أميرهم كاهن كنيسة القديس نيقولاوس في بورسعيد، والمتقدم في الكهنة الأب يواكيم كاهن كنيسة القديسَيّين قسطنطين وهيلانة في القاهرة.

وبحضور أعضاء المجموعة الكشفية لفرق الشرق منطقة الظاهر التي كان الشماس نقولا أحد قادتها.

بعد القداس الإلهي أعدت مائدة محبة للمؤمنين الحضور خلف الكنيسة.