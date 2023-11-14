الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

صور نادرة من رسامة متحدث الروم الأرثوذكس شماسا عام 1980

نيقولا انطونيو
نيقولا انطونيو

قال المركز الإعلامي لكنيسة الروم الأرثوذكس في مصر، إنه في مثل هذا اليوم 14 نوفمبر من عام 1980 ببركة صاحب الغبطة مثلث الرحمات بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا البابا بارثنيوس، وبوضع يد مثلث الرحمات المتروبوليت بولس مطران إرموبوليس (طنطا) خلال القداس الإلهي، تمت رسامة المهندس نيقولا أنطونيو مطران إرموبوليس، طنطا الحالي ومتحدث الكنيسة الرسمي ووكيلها للشؤون العربية شماسًا إنجيليًا في كنيسة رؤساء الملائكة بمنطقة الظاهر- القاهرة.

شارك في الرسامة 

الإيكونومس الأب حبيب أميرهم كاهن كنيسة القديس نيقولاوس في بورسعيد، والمتقدم في الكهنة الأب يواكيم كاهن كنيسة القديسَيّين قسطنطين وهيلانة في القاهرة.

وبحضور أعضاء المجموعة الكشفية لفرق الشرق منطقة الظاهر التي كان الشماس نقولا أحد قادتها.

بعد القداس الإلهي أعدت مائدة محبة للمؤمنين الحضور خلف الكنيسة.

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