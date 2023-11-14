الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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مصر

عميدة آداب عين شمس تكرم أوائل الخريجين لدفعتى 2022 و2023

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

 كرمت اليوم الدكتور  حنان كامل عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس الطلاب الأوائل لدفعة ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ ودفعة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ في حفل أكاديمي، وذلك بقاعة مؤتمرات الكلية وبإشراف الدكتور محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وبحضور  وكلاء الكلية الدكتور حاتم ربيع وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور حنان محمد سالم وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورؤساء الأقسام وأولياء أمور الخريجين.
وفي كلمتها أعربت الدكتورة  حنان كامل عميدة الكلية عن سعادتها بتكريم الخريجين الجدد من ١٦ قسم بالكلية، في هذا اليوم الذى يتوج جهودهم التي بذلوها خلال الأربع سنوات، ورحبت بالمعيدين الجدد الذين تم اختيارهم للالتحاق بالسلك الأكاديمي، وفق القواعد واللوائح، كما حثت الخريجين الأوائل والمتميزين على استكمال السعى والاجتهاد للحصول على فرص عمل تليق بقدراتهم وخبراتهم المتميزة في جميع المجالات، وأهمية العمل على الالتحاق بالدراسات العليا والسعي للحصول على الماجستير والدكتوراة.

  وأشارت إلى أن أولياء الأمور هم قاسم مشترك، لتحملهم أعباء النجاح، واليوم يتوج نجاحهم واجتهادهم في مساندة أبنائهم بهذا التكريم، كما أشارت إلى أن كلية الآداب أنجبت عدد كبير من الأدباء والعلماء، والفنانين والمشاهير في جميع المجالات وتمتلك ذخيرة قوية من أعضاء هيئة التدريس المتميزين على المستوى الأكاديمي والعملي.

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ومن جانبه أعرب الدكتور  حاتم ربيع وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا عن فخره وسعادته بالتواجد في هذه الاحتفالية المميزة التي تستوعب ثلاثى العملية التعليمية، الأستاذ، الطالب، ولى الأمر أو الداعم من أسرة الخريج، ونحن اليوم نجنى تعب هذا المثلث المترابط أضلاعه، طوال السنوات الأربع، ويشرفنا أن تكونو زملاء لنا في فريق الهيئة المعاونة وان تتدرجوا في المناصب الأكاديمية، وأن تقوموا باجتياز المراحل القادمة في أسرع وقت، كل حسب اجتهاده، كما حثهم على متابعة المنح الدراسية والعلمية التي تقدمها كل من وزارة التعليم العالي، وجامعة عين شمس للمتفوقين.  
أما الدكتور  حنان محمد سالم وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فقد بدأت كلمتها من دورها كأم واصفة فرحة الآباء بأبنائهم بأنها تضاعف فرحة الأبناء بأنفسهم مئات المرات وكذلك الشعور بالحزن للإخفاق لا قدر الله.  
كما حثت أوائل الخريجين على أن يكونوا سفراء في أماكنهم كمعيدين وأساتذة المستقبل، وعليهم أن ينقلوا للطلاب الروح الحماسية والمشاعر الإيجابية، وأن يخبروهم أن طريق النجاح يحتاج قدر من الكد والتعب والمثابرة.  
كما قامت الدكتور حنان كامل بتكريم السيدة الشيماء سعيد عيد العزيز مديرة إدارة شئون الخريجين على تميزها في إدارة فريق العمل المتميز والدؤوب وقيادتهم للالتزام والدقة في مواعيد تسليم شهادات التخرج.
كما تقدمت عميدة الكلية بالشكر لأعضاء إدارة العلاقات العامة وكل من ساهم في إخراج الحفل بالشكل الذى يليق بخريجي كلية الآداب المتميزين.
كما قامت عميدة الكلية بتكريم ا. نغم أسامة جميل خريجة دفعة ٢٠٢٣ من قسم علوم الاتصال والإعلام على تميزها وجهدها التطوعي في تقديم الحفل.
وحرص الخريجون على التقاط الصور التذكارية مع قيادات الكلية.

الدراسات العليا التدريس المتميزين الخريجين الأوائل جامعة عين شمس كلية الأداب

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