الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 430 محضرا وضبط 90 طن سكر ودقيق خلال حملات تموينية بكفر الشيخ

سكر
سكر

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ أن أجهزة المحافظة شنت حملات تموينية متتابعة ومكثفة على الأسواق ومحال ومنافذ بيع السلع والمنشآت التجارية بمراكز المحافظة؛ أسفرت عن ضبط تهريب 83.5 طن سكر و7 أطنان دقيق. 

 كما تم تحرير 430 محضرًا متنوعًا، من بينها " 99 محضر نقص وزن- 50 محضر عدم تطابق المواصفات- 19 محضر تصرف وتجميع- 78 محضر مخابز- 59 عدم إعلان أسعار- 19 محضر بيع بأزيد من السعر- 11 صلاحية- 12 محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص- 17 محضر ذبح خارج السلخانة وعرض لحوم مكشوفة- 13 محضر غش تجارى- 11 محضر منتجات مجهولة المصدر- 4 محاضر ممارسة نشاط بدون شهادة صحية ".

محافظ كفر الشيخ: لن نسمح بالفساد في الأسواق 

أكد محافظ كفرالشيخ، أنه لن يسمح بالفساد خاصة في الأسواق ومحال بيع كافة أنواع السلع ومحال الجزارة وبيع الدواجن لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

 ولفت المحافظ  إلى أن أعمال الحملات أسفرت أيضًا عن ضبط " 1800 كيلو جرام زيت طعام مجهول المصدر وبدون فواتير، 1000 كيلو جرام أسمدة سائلة مجهولة المصدر وبدون فواتير، وتحرير عدد 17 محضرا لضبط 260 كم لحوم بلدية لذبحها خارج المجازر الحكومية بمراكز ( دسوق- كفرالشيخ- الحامول- سيدى سالم- مطوبس )، وتحرير عدد 6 محاضر جنحة لضبط 83.5 طن سكر محلى مهربة بدون فواتير وذلك بمراكز ( بلطيم- كفرالشيخ – الحامول – سيدى سالم )، وتحرير 3 محاضر جنحة لضبط 7 أطنان دقيق تمويني مهربة ومخالفة القانون بمراكز ( دسوق – كفرالشيخ ).

 كما تم تحرير عدد 19 محضر جنحة بيع بأزيد من السعر المعلن والمقرر من الشركات المنتجة، لسلعتى السكر المحلى والسجائر، وذلك بمراكز ( بلطيم- كفرالشيخ- الحامول- سيدى سالم )، وتحرير عدد 14 محضر جنحة لضبط كميات من مواد البناء منها " 200 طن أسمنت مختلف الأنواع، 40 طن و600 كم، حديد تسليح، 60 متر رمل، بمراكز ( كفرالشيخ- مطوبس )، وذلك خلال النصف الأول من شهر نوفمر الجارى، مؤكدًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والتجار المحتكرين، وقرر محافظ كفرالشيخ احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

تكليف  رؤساء المراكز والمدن بتكثيف حملات الرقابة التموينية

وكلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء المراكز والمدن بتكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق مع مديريات " التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين "، لتوفير السلع وضبط الأسعار والحرص على صحة وسلامة المواطنين، والتصدى لجميع أنواع المخالفات، وتطبيق القانون بكل شدة وحزم حيال المخالفين.

ومن جانبه أوضح المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، أنه يتم تنظيم الحملات على الأسواق يوميًا وعلى المخابز ومراجعة الالتزام بالقرارات الوزارية والخاصة بوزن الرغيف وجودته وصلاحيته ومطابقته للمواصفات وايضا التأكد من نظافة أدوات العجين والاحتفاظ بالميزان الحساس وعدم التلاعب به، بالإضافة الى مرور على المحلات والأسواق للتأكد من توافر السلع بالجودة والوفرة المطلوبة وتواجد قوائم الأسعار على السلع المعروضة للمواطنين.

سكر دقيق زيت طعام تموين كفر الشيخ

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