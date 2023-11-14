"شباب أسوان" تنظم معسكرين لـ 240 طفلا بقرى النوبة ضمن مشروع "مشواري"

نظمت مديرية الشباب والرياضة بأسوان، بالتعاون مع وحدة السكان بالمحافظة، 2 معسكر ضمن برنامج مشروع " مشوارى" داخل مركز شباب قرى توشكى غرب وعرب المالكى التابعين للوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة.

جاء ذلك فى إطار جهود محافظة أسوان بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة، والجهات المعنية لتفعيل دور الاستراتيجية القومية للسكان وربطها بجهود التنمية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبناءًا على تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وذلك بإشراف من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، وبمتابعة من المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، والدكتورة فاطمة الزهراء رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية

تفاصيل المعسكر

وقد استفاد من تنظيم فعاليات المعسكر 240 طفلا من طلاب المدارس من الفئة العمرية 10 إلى 14 عاما، وحضر الفعاليات عاطف عبد العظيم منسق مساعد لمشروع مشوارى بمديرية الشباب والرياضة، ممثلًا عن المديرية بقيادة ناصر سليم مدير عام المديرية، ورانيا مغربى رئيس وحدة السكان بالمحافظة، وبمتابعة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة صابر حسين.

تنمية المهارات الحياتية للأطفال والنشء والشباب

وتهدف فعاليات مشروع مشوارى إلى تنمية المهارات الحياتية للأطفال والنشء والشباب من خلال تنوع البرامج التدريبية التي شملت مهارات التفكير الإبداعي، والتفكير الإيجابي، ومهارات التواصل والعمل في فريق، وتم تدريب النشء من خلال مدربي سفراء برنامج مشوارى على مدار 3 أيام.

وفى سياق آخر كانت قد قامت الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بجولة ميدانية لتفقد نسب ومعدلات التنفيذ بمشروعات إنشاء بعض المدارس التعليمية، وذلك بمرافقة عبد الكريم لطفى مدير التربية والتعليم، وفيصل نعيم مدير عام التعليم العام، ومحمد شرف مدير عام التعليم الفنى، وغنية محمد مدير إدارة أسوان التعليمية، وعبد الهادى عبد اللطيف مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، بالإضافة إلى عدد من المسئولين والمهندسين التنفيذين، ورئيس قرى غرب أسوان.

وجاء ذلك فى إطار تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالمتابعة الدورية لمعدلات الإنجاز بمختلف المشروعات الجارية.

الفعاليات