محافظ أسوان يكلف السكرتير العام بترؤس اجتماع خطة الطب الوقائى لمواجهة السيول أو أمطار

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام بترؤس الاجتماع التنسيقى لخطة الطب الوقائى لمواجهة أى سيول أو أمطار، وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، والرقابة الصحية، مع عرض خطة طوارئ والتثقيف الصحى، وذلك بحضور مسئولى كافة الجهات المعنية.

جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، تواصل الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان جهودها للإستعداد الجيد للتعامل مع أى أحداث طارئة.

التنسيق بين كافة الجهات المعنية

ومن ناحيته شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على ضرورة التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية وتحديد وتوزيع الأدوار كلًا فيما، يخصه طبقًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية برفع درجة الاستعداد واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة فى هذا الشأن.

وكلف محافظ أسوان بأهمية المراجعة المستمرة للمخرات الصناعية، والمرور على الأودية الطبيعية وإزالة أي تعديات بها أولًا بأول، مع مواصلة رفع كفاءة الحالة الفنية للمعدات المتنوعة، وعمل الصيانة اللازمة لها لتكون على أتم استعداد للتعامل بالجودة العالية مع أى طوارئ.

التوجيه بزيادة جهود التوعية للمواطنين وطلاب المدارس والجامعات

ووجه المحافظ لزيادة جهود التوعية للمواطنين وطلاب المدارس والجامعات بالأسلوب الأمثل لمواجهة أخطار اليول من خلال دور العبادة ووسائل التواصل الإجتماعى والمجتمع المدنى بتوخى الحيطة والحذر خلال سقوط الأمطار من أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء بالشوارع، مع الاهتمام بخريطة الإخلاء للمدارس والمصالح والمؤسسات المختلفة فى حالات الطوارئ القصوى والتدريب عليها.

وفى سياق آخر كان قد استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان شانغ كوى نائب عمدة مدينة تشانغ تشون بدولة الصين الصديقة، والوفد المرافق له.

وجاء ذلك فى إطار الاهتمام المتواصل باستقبال كافة الوفود سواء على المستوى الدولى أو المحلى لزيارة المعالم السياحية والمناطق الأثرية، فضلًا عن التعرف على المقومات الطبيعية والاستثمارية التى تتمتع بها عروس المشاتى، عاصمة الشباب الإفريقى والإقتصاد والثقافة بالقارة السمراءـ وذلك بحضور الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظة للسياحة والأثار والهوية البصرية.