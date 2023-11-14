الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الخميس.. آخر موعد لسحب ملفات التقدم لوظيفة مندوب مساعد بقضايا الدولة

هيئة قضايا الدولة
هيئة قضايا الدولة

حددت هيئة قضايا الدولة، يوم الخميس المقبل الموافق 16 نوفمبر؛ كأخر موعد لسحب ملفات التقدم لوظيفة مندوب مساعد لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2023.

شروط تقديم وظائف قضايا الدولة 2023

ويشترط للتعيين فى هذه الوظيفة الشروط العامة المنصوص عليها قانونا:
- ألا يقل تقديره التراكمى عن جيد.
- ألا يزيد عمره عن 30 سنة فى تاريخ نشر هذا الإعلان.
- أن يجتاز بنجاح كافة الاختبارات التى تجرى له فى هذا الشأن.
- أن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بقضايا الدولة.
- أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة.

أوراق تقديم وظائف قضايا الدولة 2023



الأوراق المطلوبة للتقديم في وظيفة مندوب مساعد:
- صورة بطاقة الرقم القومى مع وجود الأصل للاطلاع عليه.
- صورة ضوئية من شهادة المؤهل (الليسانس)
- أصل إيصال دفع مقابل الملف.
 

رابط تقديم هيئة الدولة 2023

وتسجل طلبات التعيين من خلال الموقع الإلكترونى www.sla.gov.eg، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 11/11/2023 إلى يوم 23/11/2023.

لينك موقع النيابة العامة.. الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة مجانا 2023

شروط التقدم لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة

تقدم الملفات مستوفاة أصول المستندات والأوراق المطلوبة، ولن يلتفت للطلبات التى تقدم قبل أو بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفاة للشروط والمستندات المطلوبة، وجميع أصول المستندات والوثائق المقدمة بالملف لا يجوز استردادها.

هيئة قضايا الدولة سحب ملفات كليات الحقوق والشريعة وظيفة مندوب مساعد الجهات الطبية

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آخر موعد لسحب ملفات وظائف هيئة قضايا الدولة

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