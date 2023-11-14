شروط التقدم لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة

عقب فتح مجلس الدولة أبوابه أمام الراغبين في التقدم لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة لدفعة تعيينات جديدة لخريجي 2023، من كليات الحقوق والشريعة القانون لسحب الملفات.

شروط التقدم لوظيفة قضايا الدولة

وتضمنت شروط الوظيفة لمجلس الدولة طلب تعيين باسم المستشار رئيس مجلس الدولة مرفق بالملف، أصل شهادة التخرج المؤقتة مبين بها مجموع الدرجات مختومة بخاتم شعار الجمهورية، أصل شهادة بتقديرات سنوات الدراسة مبين بها مجموع درجات كل سنة على حده مختومة بخاتم شعار الجمهورية.

كما لابد من إحضار صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم ووالده، لم يمض عليها ثلاثة أشهر، في حاله وفاة الوالد تقدم شهادة الوفاة المميكنة، في حاله سفر الوالد تستخرج صحيفة الحالة الجنائية من القنصلية المصرية بالدولة المتواجد بها الوالد، إقرار من المتقدم بموقفه من التجنيد او صوره من شهادة الإعفاء بالنسبة للذكور)، صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي للمتقدم / ووالده، ٤ صور حديثة للمتقدم.

- أصل شهادة الميلاد المميكنة للمتقدم، تحرر الاستمارة الموجودة بالملف بخط واضح بالقلم الجاف وليس الحبر وبالنسبة لجامعة الأزهر يجب تحديد فرع الجامعة.

كما لابد من تقديم قيد عائلي، قرص مدمج CD متضمن وثيقة التعارف شاملة بيانات الأسرة حتى الدرجة الرابعة ومسوغات التعيين.

خطوات التقديم إلكترونيًا:-

-الدخول على الموقع عن طريق مزود خدمة إنترنت.

- يتم الدخول باستخدام كلمة المرور واسم المستخدم الخاصة بالمتقدم، والتى تم تسليمها مع الملف.

- يتم إدخال البيانات المطلوبة للمتقدم بشكل صحيح، ومراجعتها جيدًا ثم الضغط على حفظ.

- بعد الحفظ يظهر رقم الطلب الإلكترونى الخاص باستمارة المتقدم، ويتم طباعتها شاملة البيانات.

- يتم استكمال باقى البيانات يدويًا ومراجعتها والتأكد من صحتها وتصويرها كاملة أربع نسخ.

- بعد النسخ يتم التوقيع على الأصل وجميع النسخ توقيعًا حيًا بخط اليد.

- إرفاق الاستمارة والنسخ مع باقى المستندات المطلوبة بالملف.

- يتم تسليم الملفات بمقر نادى مستشارى قضايا الدولة، الكائن في: 8 شارع أبو الفدا، الزمالك، القاهرة، وذلك بعد تقديم صورة بطاقة الرقم القومى مع وجود الأصل للاطلاع عليه وصورة ضوئية من شهادة المؤهل مقابل سداد مبلغ 1200 جنيه لكل ملف تقديم.

ولن يلتفت للطلبات التى تقدم قبل أو بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفاة الشروط والمستندات المطلوبة، كما أن جميع أصول المستندات والوثائق المقدمة بالملف لا يجوز استردادها.