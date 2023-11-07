رئيس مجلس الدولة يلتقط صورة مع القضاة الجدد

التقط القضاة الجدد صورة جماعية مع رئيس مجلس الدولة، عقب أداء اليمين القانونية.

وحلف القضاة الجدد المعينون في وظيفة مندوب مساعد وعددهم 21 قاضيًا، الصادر لهم قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رقم 433 لسنة 2023، اليمين القانونية، اليوم.

وأظهر الأهالي فرحة عارمة بتعيين ذويهم في السلك القضائي. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قد أصدر قرارًا جمهوريا رقم 433 لسنة 2023، بشأن تعيين عددًا جديدا من المندوبين المساعدين بمجلس الدولة.

وشمل القرار تعيين 21 عضوًا في منصب مندوب مساعد بمجلس الدولة، كمل شمل القرار في مادته الثانية، بتحديد أقدمية المندوبين المساعدين المشار إليهم بالتعيين على درجة بين أقرانهم المعينين من نفس الدفعة.