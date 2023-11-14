الكشف على 400 مواطن خلال قافلة طبية في إيتاي البارود بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظة البحيرة، بتكثيف القوافل الطبية والسكانية، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، بالإضافة لنشر الوعي بالقضية السكانية، وذلك في إطار رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير الدعم اللازم وتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني، داخل جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة.

وفي هذا السياق، نظمت وحدة السكان بالمحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود ومؤسسة راعي مصر، قافلة طبية بقرية الشعيرة التابعة لوحدة قرية ششت الأنعام حيث تم تقديم خدمات طبية لـ 400 من أهالي القرية بمختلف التخصصات "باطنة - أطفال - أسنان - رمد - أمراض جلدية - نساء - عمل نظارات" وتم تحويل الحالات التى تحتاج الى فحوصات طبية إلى مستشفيات الوزارة.

تكثيف عمل القوافل الطبية المجانية فى محافظة البحيرة

من ناحية أخرى أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أنه تم التوجيه بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين والأسر داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.

الكشف على 1054 مواطن مجانا



وشهدت محافظة البحيرة، أمس، تنفيذ قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية مرتانا بكفر الدوار وتم الكشف خلالها على 1054 مواطنًا مجانا، من خلال وجود 8 عيادات طبية، وفي إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية وتحت رعاية الأستاذ الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة.