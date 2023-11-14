الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بحيازة جوال حشيش بالشرقية

متهم
متهم

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية عاطلا بالسجن المؤبد وغرامة مالية 100 ألف جنيه؛ لاتهامه بحيازة كمية كبيرة من مخدر الحشيش بقصد الاتجار بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، وقررت مصادرة المضبوطات وألزمته بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية أحمد سويلم محمد، رئيسًا بالمحكمة، والمستشار سامي زين العابدين عيدة، والمستشار شادي المهدي عبدالرحمن، وسكرتارية يامن محمود وإسلام محجوب.

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تعود أحداث القضية رقم 1916 لسنة 2023 جنايات ثان العاشر من رمضان، المقيدة برقم 2195 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 17 أبريل الماضي؛ عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم: بشار ح ع م، 44 سنة، مقيم بمحافظة الإسماعيلية، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بحيازة كمية من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار فيها بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان.

وتبين أن المتهم قد تم ضبطه نفاذا لإذن النيابة العامة، وذلك حال قيادته سيارته، وبتفتيشه ضبط بحوزته جوال يحتوي على كمية من جوهر الحشيش المخدر بلغت 240 طربة حشيش بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائه بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.

السجن المؤبد حشيش الشرقية محكمة جنايات الزقازيق النيابة العامة

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