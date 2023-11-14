حققت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، إيرادات نشاط بقيمة 4.33 مليار جنيه وبلغ مجمل ربح الفترة نحو 2.05 مليار جنيه، كما سجل صافي الربح بعد الضريبة نحو 2.02 مليار جنيه، الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي 2023/2024، جاء ذلك وفق بيان رسمي للشركة اليوم الثلاثاء.

أبوقير للأسمدة: 4.33 مليار جنيه إيرادات خلال 3 أشهر فقط

وتابعت الشركة أنه على الرغم من انخفاض متوسط أسعار اليوريا العالمية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2023/2024 مقارنة بالربع الأول من العام المالي السابق 2022/2023، إلا أن إدارة الشركة واصلت جهودها في تنمية الإيرادات عبر سياستها التسويقية الرشيدة والمناورة بتشكيلة منتجاتها المتنوعة من الأسمدة النيتروجينية في الأسواق المختلفة، علاوة على تعزيز جهودها لتحسين كفاءة عناصر التكلفة بشكل مستدام من خلال ترشيد الاستهلاك في مختلف النواحي لتشمل استهلاكات الغاز الطبيعي والكهرباء والمياه وكيماويات التشغيل.

ومن خلال المتابعة المستمرة للمتغيرات العالمية وإمكانية الاستجابة لها، استطاعت الشركة تطبيق استراتيجيتها الهادفة إلى تحقيق الكفاءة التشغيلية مع كفاءة التكلفة.

كل هذا يأتي بجانب اهتمام إدارة الشركة بالمحافظة على البيئة واستكمال خطة التوافق والالتزام البيئي ودورها الرائد تجاه المسئولية المجتمعية والحوكمة والإسراع في إقامة مشروعات الطاقة الخضراء وخفض الانبعاثات الكربونية لتحقيق نمو مستدام لجميع عمليات الشركة ومصانعها.

وتعتبر شركة أبوقير للأسمدة أول شركة أسمدة في مصر تُنفذ حلول الصناعة الرقمية وبرمجيات SAP Signavio، حيث طبقت الشركة مجموعة واسعة من التطبيقات الرقمية والتكنولوجيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وإنترنت الأشياء عبر منظومة سحابية واسعة تضم حلول أعمال مهمة مثل RISE with SAP، وSAP Ariba، بتنفيذ من قبل شركة Solex للحلول.

وحققت أبو قير للأسمدة عوائد كبيرة بالفعل، بما فيها زيادة في الرقابة على المخزون، وكفاءات تشغيلية ملحوظة مع الحفاظ في الوقت نفسه على الربحية والاستدامة.