كشف عابد عز الرجال، رئيس شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، خلال الجمعية العامة غير العادية والعادية، تحت إشراف المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أنه تقرر توزيع كوبون نقدى على المساهمين بواقع 7 جنيهات للسهم.

أبوقير للأسمدة: توزيع كوبون نقدى على المساهمين بواقع 7 جنيهات للسهم

إن العام المالي 2022/2023 حافل بالإنجازات والنتائج المتميزة، حيث تم افتتاح وحدة معالجة مياه الصرف الصناعي ZLD والتي تعد واحدة من أكبر وحدات معالجة مياه الصرف الصناعي، حيث يتم معالجة مياه الصرف الصناعي، والاستفادة منها وتوفيرها للزراعة بالإضافة إلى أثر بيني واقتصادي آخر وهو توفير الكيماويات المناظرة لمعالجة هذه الكمية إضافة إلى إنتاج منتج ثانوي (سلفات النشادر) يستخدم في الزراعة للإضافة إلى التربة مع الأسمدة العضوية خلال الخدمة الشتوية أو أثناء عمليات التجهيز للزراعات الجديدة

وبالتوازي جاري دراسة البدائل الخاصة بنطاق الأعمال الجديد لمشروع زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع اليوريا ابوقير 3 وخفض الانبعاثات وجاري مراسلة الشركات مانحة الرخصة واستكمالاً لتحقيق الاستدامة البينية والحفاظ على الموارد، تم تشغيل أول محطة طاقة شمسية بشركة أبوقير للأسمدة بقدرة 117 كيلو وات والمقامة فوق سطح مبنى النادى الاجتماعي للشركة لترشيد استهلاك الطاقة وتوفير استهلاك طاقة كهربية تقدر بنحو 250 ألف جنيه سنوياً إضافة إلى تقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنحو 175 طناً سنوياً والتي تأتي توافقاً مع السياسات العامة للدولة المصرية للتوسع في استخدام الطاقة الشمسية وكنتيجة لما توليه الشركة من متابعة وصيانة وعمرات، فقد أنعكس ذلك على استمرار مكافأة معاملالقدرة التراكمي التي تحصل عليها شركة أبوقير للأسمدة من شركة الكهرباء في مجال ترشيد الطاقة الكهربية

هذا ووافقت الجمعية على توزيع كوبون نقدى على المساهمين بواقع 7 جنيهات للسهم على ثلاث دفعات: الدفعة الأولي بتاريخ 26 /10/2023 بواقع 2 جنيه لكل سهم، والدفعة الثانية بتاريخ 28/12/2023 بواقع 3 جنيهات لكل سهم، والدفعة الثالثة بتاريخ 31/01/2024 كتوزيع إستثنائي بواقع 2 جنيه لكل سهم في ضوء نتائج أعمال الشركة خلال العام المالي 2022/2023 وطبقا لموقف السيولة بالشركة وما يترتب على ذلك من أثر بحصة المساهمين الموزعة والأرباح المرحلة للعام التالي حساب توزيع الأرباح.