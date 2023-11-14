الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في قريتين بأشمون

حملة إزالات مكبره
حملة إزالات مكبره باشمون

 شن خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، يرافقه اللواء حسين زيور مساعد مدير أمن المنوفية والمقدم محمد النحاس مدير فرع البحث الجنائي، والعميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون حملة مكبرة لتنفيذ إزالة 3 حالات تعدي علي الأرض الزراعية بقريتي مؤنسة وشما بمساحة إجمالية حوالي 850م. 

وكان ذلك بحضور  علاء أبو حشيش، وسعيد أبو السعود نائبي رئيس المدينة، و محمد وهدان رئيس الوحدة المحلية بشما، ووليد الورداني رئيس الوحدة المحلية بجريس، والمهندس أحمد صقر رئيس حماية الأراضي بالإدارة الزراعية، والأستاذ صبري زيد رئيس لجنة الازالات بأشمون، وقوات من مركز شرطة أشمون ومديرية أمن المنوفية واللجنة المشكلة من الزراعة والوحدة المحلية، والشرطة وتمت الإزالة دون وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

 اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقا للقانون

من جانبه أكد النمر علي استمرار حملات الإزالة بأشمون والوحدات المحلية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقا للقانون، مشددًا على المتابعة الدورية والمستمرة والتصدي للمخالفين والتعامل بحزم مع أي محاولات للبناء المخالف دون تهاون أو تقصير حفاظًا علي الرقعة الزراعية.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بإزالة كافة التعديات علي الأراضي الزراعية في المهد حفاظًا علي الرقعة الزراعية، واسترداد حقوق الدولة وسيادة القانون وتطبيق الإجراءات القانونية الصارمة حيال المخالفين

وعلى صعيد آخر منفصل، كان قد قام  خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بتفقد منفذ"ضد الغلاء"لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بأشمون والمقيم بشارع الروضة بجوار مسجد البرعي بمدينة أشمون،حيث تم الإشراف علي توزيع المنتجات الغذائية المختلفة بأسعار مخفضة للمواطنين وذلك بالتنسيق مع إدارة تموين أشمون لسد إحتياجات المواطنين من كافة السلع الأساسية وبأسعار مخفضة، بالإضافة إلى فتح منافذ بكافة الوحدات المحلية القروية، مؤكدًا أن إقامة تلك المعارض والمنافذ تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة والتصدي للغلاء وارتفاع الأسعار.

حملة إزالات مكبره باشمون
حملة إزالات مكبره باشمون
حملة إزالات مكبره باشمون
حملة إزالات مكبره باشمون
حملة إزالات مكبره باشمون
حملة إزالات مكبره باشمون
محافظة المنوفية محافظ المنوفية إزالة الاشغالات تعديات على الأراضي الزراعية أشمون

مواد متعلقة

محافظ المنوفية يتابع بدء إنشاء مستشفى مركزي لخدمة أهالي شبين الكوم

رئيس جامعة المنوفية يبحث وضع لائحة لتشغيل العيادات الخارجية بطب الأسنان

كرمهم المحافظ.. طلاب جامعة المنوفية يبتكرون سيارة كهربائية

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

إعلان فوز 962 شخصًا في قرعة الحج بالمنوفية

الرسالة الأخيرة.. حماس تنشر فيديو لمجندة محتجزة قتلت فى قصف إسرائيلى على غزة

"ذبحها وكلم أمها".. "ياسمين" قتلها زوجها وترك طفلتها بدون طعام بجوار جثتها

الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي يصل الكونجرس الأمريكي.. ماذا حدث؟

"كانوا سكرانين".. تفاصيل مشاجرة أجانب بسبب عيد ميلاد بمدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مجلس النواب الأردني يراجع التبعات القانونية لرفض الاتفاقيات بين الأردن وإسرائيل

عبدالوهاب داود

فى حضرة «التخلف المقيم»

ماجد حبته

ربط الأسواق الإفريقية

وائل لطفي

أصوات خبيثة من إسرائيل

جمال-أسعد

ماذا تريدون من مصر؟

خالد حريب

مصر فى مؤتمر القمة تطالب بكل الحقوق وليس بعضها

جلال حمام

مصر تدق ناقوس الخطر من جديد

لواء. محسن الفحام

من القاهرة إلى الرياض

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

متحدث الخارجية: معبر رفح مفتوح وإسرائيل تعيق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

الاحتلال الإسرائيلي يحاصر بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم

الحرب الأولى.. إلى أى مدى تريد إيران بدء حرب شاملة مع إسرائيل؟