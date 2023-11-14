حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في قريتين بأشمون

شن خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، يرافقه اللواء حسين زيور مساعد مدير أمن المنوفية والمقدم محمد النحاس مدير فرع البحث الجنائي، والعميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون حملة مكبرة لتنفيذ إزالة 3 حالات تعدي علي الأرض الزراعية بقريتي مؤنسة وشما بمساحة إجمالية حوالي 850م.

وكان ذلك بحضور علاء أبو حشيش، وسعيد أبو السعود نائبي رئيس المدينة، و محمد وهدان رئيس الوحدة المحلية بشما، ووليد الورداني رئيس الوحدة المحلية بجريس، والمهندس أحمد صقر رئيس حماية الأراضي بالإدارة الزراعية، والأستاذ صبري زيد رئيس لجنة الازالات بأشمون، وقوات من مركز شرطة أشمون ومديرية أمن المنوفية واللجنة المشكلة من الزراعة والوحدة المحلية، والشرطة وتمت الإزالة دون وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقا للقانون

من جانبه أكد النمر علي استمرار حملات الإزالة بأشمون والوحدات المحلية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقا للقانون، مشددًا على المتابعة الدورية والمستمرة والتصدي للمخالفين والتعامل بحزم مع أي محاولات للبناء المخالف دون تهاون أو تقصير حفاظًا علي الرقعة الزراعية.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بإزالة كافة التعديات علي الأراضي الزراعية في المهد حفاظًا علي الرقعة الزراعية، واسترداد حقوق الدولة وسيادة القانون وتطبيق الإجراءات القانونية الصارمة حيال المخالفين

وعلى صعيد آخر منفصل، كان قد قام خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بتفقد منفذ"ضد الغلاء"لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بأشمون والمقيم بشارع الروضة بجوار مسجد البرعي بمدينة أشمون،حيث تم الإشراف علي توزيع المنتجات الغذائية المختلفة بأسعار مخفضة للمواطنين وذلك بالتنسيق مع إدارة تموين أشمون لسد إحتياجات المواطنين من كافة السلع الأساسية وبأسعار مخفضة، بالإضافة إلى فتح منافذ بكافة الوحدات المحلية القروية، مؤكدًا أن إقامة تلك المعارض والمنافذ تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة والتصدي للغلاء وارتفاع الأسعار.

حملة إزالات مكبره باشمون

حملة إزالات مكبره باشمون