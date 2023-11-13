كرمهم المحافظ.. طلاب جامعة المنوفية يبتكرون سيارة كهربائية

ابتكر طلاب جامعة المنوفية من طلاب فريق “Menofia Racing Team”بكلية الهندسة شبين الكوم، سيارة كهربائية قادرة على السير لـ3 ساعات حال شحنها من موصل كهربائي عادي لمدة 6 ساعات، وحصل الابتكار على المركز الثالث بين 20 فريق من الجامعات المصرية، وشارك الفريق في مسابقات دولية حيث مثل الجامعة ومصر.

وأكد أحد أعضاء الفريق من طلاب جامعة المنوفية، أن الفريق صمم السيارة الكهربائية بالكامل عدا الماتور والبطارية وبمواصفات معينة للمشاركة في مسابقة “Ever Egypt”، حيث يشارك الفريق منذ عدة سنوات ويحقق مراتب متقدمة.

من ناحيته، استقبل اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، أفراد فريق طلاب الجامعة (Menofia Racing Team) الفائز بالمركز الأول فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء على مستوى المحافظة، وذلك فى إطار دعم الفريق خلال مشاركته في مسابقة (Formula Student) المقامة في إنجلترا لتمثيل مصر والمحافظة والجامعة في المسابقة والتى يشارك بها عدد كبير من الجامعات من دول العالم.

وأكد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، أن فريق كلية الهندسة شارك ثلاث مرات بالمسابقة وحصل على المركز السابع على مستوى العالم في 2014، كما شارك فى مسابقة (Ever Egypt) وحصل خلال العام الماضى على المركز الثالث على مستوى جامعات مصر ويمثل الفريق جامعة المنوفية هذا العام.