الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بأسلوب السحب.. بدء محاكمة عامل سرق سيارة في الزاوية الحمراء

محاكمة
محاكمة

بدأت محكمة جنح  الزاوية الحمراء، اليوم الثلاثاء، محاكمة عامل بتهمة سرقة سيارة، بأسلوب السحب باستخدام ونش، بسبب خلافات مع مالكها.

 اعترافات تفصيلية للمتهم

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية خلال تحقيقات النيابة العامة التى أجريت معه، أنه نظرًا لوجود خلافات عائلية بينه وبين مالك السيارة بصفته أحد أقاربه على الميراث، ورفضه إعطاء حقه من الميراث بحسب روايته، قرر الانتقام منه وسرقة مركبته الخاصة، حتى يتمكن من الحصول على حقه الشرعى.

وأضاف المتهم خلال التحقيقات أنه فى سبيل ذلك قام باستئجار ونش لسحب السيارات المعطلة، وتوجه إلى مسكن مالك السيارة وانتظر حتى حل الليل، وبمجرد أن اطمئن أن الشارع أصبح خاليا من المارة قام بسحب السيارة متوجها إلى بلدته قبل القبض عليه.

محاكمة عامل سرقة سيارة أسلوب السحب خلافات

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اليوم.. محاكمة عامل سرق سيارة باستخدام "ونش" فى الزاوية الحمراء

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