كيف يسهم قانون الاستثمار الجديد فى جذب المستثمرين؟.. أستاذ تمويل واستثمار يُجيب

أوضح الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار بجامعة القاهرة، كيفية مساهمة قانون الاستثمار الجديد في تحويل مصر إلى دولة جاذبة للاستثمار، قائلًا: "إن قانون الاستثمار يحدد احتياجات الاقتصاد المصري".

وأضاف الدكتور هشام إبراهيم خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية extra news، أنه فيما سبق كان المستثمر هو من يحدد أي قطاع يريد أن يخضع مشروعه له، وبالتالي كان قدر استفادة المستثمر أعلى من قدر استفادة المجتمع والدولة ككل.

وأوضح أن قانون الاستثمار الجديد له فلسفة خاصة وهي أنه يوجه المستثمر بشكل غير مباشر ناحية المناطق الأكثر احتياجًا للاستثمار من قبل الدولة، أو نحو القطاعات التي بها سلع استراتيجية وأساسية يحتاجها المجتمع ككل، وما ينتج عن استيراد أرقام كبيرة منها إلى استنزاف للاقتصاد ككل.

وأشار إلى أن قانون الاستثمار الجديد قدم العديد من الحوافز للمستثمر في إطار التدريب والتنمية للعنصر البشري حتى يعين المستثمر على تحمل تكاليف الانتاج وتسهيل المزايا الانتاجية له، لافتًا إلى أن التطبيق على أرض الواقع يعكس إلى أي مدى يكون التشريع مناسب لمجتمع الأعمال حيث تتعدى المسألة مجرد التشريع والاجراءات ونظم العمل.