إصابات واعتقالات بحق الفلسطينيين واعتداءات بالسلاح للمستوطنين

أطلقت قوات الاحتلال في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء النار على شاب عند مدخل بلدة بيت عينون شمال شرق الخليل بالضفة الغربية.

ويواصل جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، عدوانهم على الشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته، منذ 7 أكتوبر الماضي في جرائم حرب ومجازر وحشية راح ضحيتها نحو 12 ألف شخص.

وخلال الأسبوع الجاري، أصيب مواطنون بالاختناق غرب بيت لحم، واعتقلت قوات الاحتلال شقيقين غرب جنين، واقتحمت قرية مثلث الشهداء في جنين، وأغلقت مداخل بلدة دورا بالخليل، وأعاقت حركة تنقل المواطنين في طولكرم، واستهدفت الصيادين في غزة، فيما واصل المستوطنون اعتداءاتهم في أنحاء متفرقة.

كما أصيب مواطنون بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية حوسان غرب المحافظة.