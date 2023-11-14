الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عاجل.. مراسل القاهرة الإخبارية: غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا بدير البلح ودمرته فوق ساكنيه

غارة إسرائيلية
غارة إسرائيلية

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية، إن طائرات جيش الاحتلال مازالت تحلق في سماء غزة وتقصف المزيد من منازل المواطنين. 

 

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن غارة إسرائيلية استهدفت دير البلح ودمرت منزل فوق رؤوس ساكنيه مما تسبب في وقوع العديد من الشهداء والجرحى إلى المستشفى، مشيرًا إلى  أنه تم استهداف محافظة الوسطى واستهدف عدد من المباني. 

 

وتابع، أنه سبق هاتان الغارتان غارات في خان يونس، وفي شرق غزة ونقل عدد من الشهداء والجرحى لمستشفى ناصر، مؤكدًا أن جنوب غزة رغم إعلان إسرائيل أنها آمنة إلا أنها ضمن دائرة القصف.

 

طائرات الاحتلال تدمر منازل بمخيم جباليا

وتابع، أن مخيم جباليا، دمرت طائرات الاحتلال عددًا من المنازل ولازالت طواقم الدفاع المدني والمواطنين يعملون على انتشال المصابين، وتسبب القصف في سقوط 31 شهيدًا وعشرات من الجرحى في الغارة التي استهدفت المباني مباشرة.

 

كما استهدف الاحتلال عددًا من النازحين الذين خرجوا بمنطقة جبالايا للاحتماء من القصف الإسرئايلي قبل أن يتم قصفهم اليوم.

القاهرة الإخبارية غارة اسرائيلية تدمير منز دير البلح طائرات الاحتلال مخيم جباليا خان يونس

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