إجلاء 40 إسبانيًا من غزة عبر معبر رفح

قال وزير الخارجية الإسباني بالإنابة خوسيه مانويل ألباريس، الإثنين، إنه تم إجلاء نحو 40 مواطنًا إسبانيًا من غزة عبر معبر رفح الحدودي إلى مصر.

وقال الباريس في مؤتمر صحفي: وأؤكد أن 33 فلسطينيًا إسبانيًا على وجه الدقة و7 من أفراد عائلاتهم قد عبروا بالفعل نقطة التفتيش المصرية على الحدود بين غزة ومصر في رفح.

وأضاف أن إسبانيا حصلت على تصريح لمجموعة ثانية تضم نحو 80 شخصا لمغادرة غزة يوم الثلاثاء.

خروج المستشفيات في شمال غزة عن الخدمة

في السياق، قالت وزارة الصحة إن جميع المستشفيات في شمال غزة لم تعد تعمل وسط نقص الوقود والقتال العنيف.

وقال يوسف أبو الريش، نائب وزير الصحة في قطاع غزة ، لوكالة فرانس برس يوم الاثنين إن جميع المستشفيات “خارج الخدمة” في شمال القطاع.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن ما لا يقل عن 2300 شخص من المرضى والعاملين الصحيين والأشخاص الفارين من القتال - كانوا داخل مستشفى دار الشفاء، أكبر مستشفى في غزة.

وقف موظفو الأمم المتحدة دقيقة صمت يوم الاثنين على أرواح أكثر من 100 زميل قتلوا في غزة منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس الشهر الماضي، مما يمثل الصراع الأكثر دموية على الإطلاق بالنسبة لموظفي الأمم المتحدة.

وأحنى الموظفون في مكاتب الأمم المتحدة في جنيف رؤوسهم بينما أضاءت شمعة تخليدا لذكرى 101 موظف في وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الذين قتلوا منذ 7 أكتوبر.

وقالت تاتيانا فالوفايا المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف: إننا نجتمع هنا اليوم، متحدين في هذا الموقع الرمزي للغاية، لإبداء الاحترام لزملائنا الشجعان الذين ضحوا بحياتهم أثناء خدمتهم تحت علم الأمم المتحدة.

شارك الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، صورة له أثناء الوقوف دقيقة صمت في مقر المنظمة في نيويورك.