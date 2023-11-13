باحث فلسطيني: إسرائيل تبحث عن إعدام قطاع غزة أو تهجيرهم ولا يهمهم أسراهم

قال يحيى قاعود، الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني، إن إسرائيل ليست مستعدة لدفع ثمن الأسرى أو إدخال مساعدات إنسانية رغم الضغط العالمي، مؤكدًا أن إسرائيل لا تبحث عن أسراها بالشكل الرئيسي ولكن تبحث عن أعدام الناس بـقطاع غزة أو تهجيرهم.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن حماس أعلنت أن هناك قتل لمجموعة من الأسرى الإسرائيليين نتيجة القصف المستمر، ورغم ذلك فإن إسرائيل تزيد من قصفها.

وأشار إلى أن التعنت في التفاوض من أجل ادخال مواد أنسانية وهذا يؤكد أن نتنياهو سيقوم بالعديد من المجازر في حق الشعب الفلسطيني وتصفية 2 مليون و300 ألف من الشعب في قطاع غزة.

خسارة الاقتصاد الإسرائيلي

وأكد أن الاقتصاد الإسرائيلي كان يخسر نتيجة خطة تحديث القضاء وكان هناك مظاهرات شبه إسبوعية، واليوم نتحدث عن خسائر أكبر ولكن نتنياهو يتحدى كل ذلك ويعتمد على الدعم الغربي الغير محدود ماديا وبالأسلحة وأمريكا منحته مليارات من الدولارات.