الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الخارجية الأمريكية: نشعر بالقلق مما يحدث بغزة ونتواصل مع إسرائيل لتجنب الضرر

سامويل وروبيرج
سامويل وروبيرج

قال سامويل وروبيرج، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة تبذل كل ما في وسعها لإطلاق سراح الرهائن ودخول أكبر عدد من المساعدات الإنسانية، مؤكدًا أن أمريكا في تواصل دائم مع الجانب الإسرائيلي لتجنب استهداف المدنيين.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وكل المسئولين الأمريكيين يشعرون بالقلق الشديد من الوضع في غزة ولدينا أكثر من 10 آلاف ولا نريد أن نرى هذا الضرر، مؤكدًا أن حماس تستغل المدنيين والمدارس والمستشفيات لإخفاء الأسلحة.

حماس تستغل الشعب الفلسطيني

واشار إلى أن حماس، تستغل الشعب الفلسطيني وتتعامل معه كدروع بشرية، مؤكدًا أن إسرائيل تأخذ كل الإجراءات اللازمة لتجنب الضرر بالمواطنين.

الخارجية الامريكية القلق الشديد الوضع في غزة الجانب الإسرائيلي لتجنب استهداف المدنيين

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