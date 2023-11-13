لم يرحم عجزه.. قصة شاب قتل والده ضربًا بالعكاز في الزيتون

«وبالوالدين إحسانًا»، خالف شاب هذه التعاليم السماوية وتجرد من مشاعر الرحمة والإنسانية وتعدى على والده بالضرب حتى هشم رأسه وكسر جسده في منطقة الزيتون.

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الحكاية المأساوية تعود لخلافات متعددة بين الأب ونجله حيث اعتاد الأبن أخذ أموال والده بالقوة نتيجة فشله وعدم عمله واعتماده على أموال والده فكان يستغل ضعفه ومرضه وقله حركته في إهانته وسبه وسلبه أمواله.

مع مرور الوقت اعتاد الأبن العاق ضرب والده ولم يسلم الأب منه سوى بتدخل الجيران ومنعه حتى أنه في أحد المرات تعدى عليه في الشارع كما أنه ظل يعايره بسبب عدم مساعدته في الزواج مثل أشقائه وأنه السبب في فشله في حياته.

ويوم الواقعة شب الشجار والعتاب بين الشاب ووالده حتى تطور الأمر إلى محاولة الأب الدفاع عن نفسه ورفع عكازه على ابنه لكن الأخر أمسكه من يديه وأفلت منه العكاز ثم أخذه منه وأنهال عليه ضربًا حتى سال الدم من رأسه وسقط صريعًا على الأرض.

مناظرة جثة المجني عليه

وجاءت في مناظرة جثة المجني عليه أن الجثة لرجل مسن في منتصف العقد الثامن مصاب بكسور متفرقة بالجسم وتهشيم بالرأس تسبب في نزيف دموي غزير أدى لتوقف أجهزة الجسم عن العمل.

تفاصيل بلاغ قسم شرطة الزيتون

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة لرجل مسن داخل شقة بدائرة قسم شرطة الزيتون.

وانتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة مسن عمره 75 سنة، ويوجد على جسده آثار ضرب، وبجواره عكاز، وبعمل التحريات تبين أن المتوفى موظف على المعاش ويتحرك بصعوبة، وأن وراء أرتكاب الواقعة نجله، حيث قام بتعذيب والده وضربه بالعكاز حتى الموت.

تم القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.