برلمانية تكشف مخالفات قانونية ومالية بتعليم أسيوط

تقدّمت نجلاء العسيلي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار د.حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ووجهته لكل من د.مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، وذلك بشأن دفع ١٠٠٠ جنيه على أولياء أمور طلاب مدرسة التجاريين الرسمية للغات بمنطقة المعلمين بمحافظة أسيوط.

قبول الطلاب مرتهن بدفع تبرع اجباري

وقالت العسيلي، في طلب الاحاطة إن مدرس التجاريين الرسمية للغات بأسيوط تلزم أولياء أمور طلاب السنة الأولى لمرحلة رياض أطفال"kg1" بدفع مبلغ ١٠٠٠ جنيه كتبرع اجباري، ومن يرفض لا يقبل أبنائهم في المدرسة، مؤكدة أن هذا المبلغ ليس له علاقة بالمصروفات الدراسية حيث يسدد ولي الأمر كذلك، إضافة للتبرع المصروفات التي أقرتها وزارة التعليم.

تبرع بدون سند قانوني

أضافت العسيلي، فرض تبرع على أولياء الأمور ليس له سند قانوني ويرهق أولياء الأمور ويشكل عبء إضافي عليهم، مطالبة بسرعة مناقشة طلب الإحاطة لرفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور بأسيوط.