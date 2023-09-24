على الهواء.. "تعليم النواب" يهاجم صاحبة اقتراح عودة الضرب بالمدارس: نرفض حتى التلويح

رفضت جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، اقتراح النائبة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، صاحبة اقتراح عودة الضرب في المدارس.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المذاع على قناة "سي بي سي": " في متغيرات كبيرة جدًا، والأطفال اختلفت والمدرس الآن يتعرض لضغط كبير والعصر زمان يختلف عما نعيشه الآن".

الضرب لا يبني شخصية الطفل

وأضافت: "الضرب يستحيل معه بناء شخصية طفل سوي، فالتربية والتهذيب يبدآن من المنزل وليس فقط من خلال عصا المعلمين".

وناشدت بعدم الانسياق خلف الدعوات في بعض الدول الأوروبية بعودة الضرب في المدارس، مرددة: "إحنا كمجتمع شرقي يجب علينا عدم الانسياق وراء الأفكار الغربية في كل شىء، أرفض تمامًا حتى التلويح بالعصا، مابالك الضرب".

من جانبها كانت اقترحت النائبة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، بعودة الضرب في المدارس، مؤكدة أن ذلك سيسهم في رفع المستوى الأخلاقي للطلاب.