الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تحرك برلماني بسبب إهمال سوق الباعة الجائلين بمركز منفلوط

النائبة نجلاء العسيلي
النائبة نجلاء العسيلي

تقدمت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ووجهته لكل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، ومحافظ أسيوط،وذلك بشأن إهمال سوق الباعة الجائلين بمركز منفلوط.

وطالبت عضو مجلس النواب في طلب الإحاطة، بنقل الباعة الجائلين بمنفلوط في السوق المخصص لهم، وإخلاء الشوارع والميادين المزدحمة، حيث تم إنشاء هذا السوق في عام ٢٠١٥، مشيرة إلى أنه حتى الآن ورغم مرور عدة سنوات على إنشاء السوق إلا أنه لم يتم تسكين الباعة الجائلين المحتلين للشوارع والميادين في مدينة منفلوط.

الباعة الجائلين الشوارع والميادين اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية النائبة نجلاء العسيلي محافظة أسيوط منفلوط نقل الباعة الجائلين

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