بعد نجاح "عيشها بفرحة".. هبة مجدي: شعرت بمسئولية كبيرة تجاه دوري فيها

حققت الفنانة هبة مجدي، نجاحا ملحوظا خلال الأيام القليلة الماضية، من خلال مشاركتها في حكاية "عيشها بفرحة"، وهي الحكاية الثالثة من مسلسل "55 مشكلة حب".

حكاية "عيشها بفرحة"، تحدثت في مغزاها عن رسالة قوية وهي أن ذوي الهمم هم أصحاب قدرات كبيرة وليست إعاقة، كما أن الأحداث كانت تدور فى إطار اجتماعي رومانسي من خلال قصة إنسانية، اتضح بعد عرض الحكاية إنها تشبه قصة حقيقية لإحدى النساء والتي كتبت هذا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي وعبر السوشيال ميديا.

وأعربت الفنانة هبة مجدي عن سعادتها الكبيرة بنجاح شخصيتها “يٌسر” ضمن أحداث حكاية “عيشها بفرحة”، وهي الحكاية الثالثة من مسلسل “55 مشكلة حب"، والتي عرضت على مدار شهر أكتوبر الماضي، ويعرض منه الحكاية الرابعة حاليًا والتي تحمل اسم “روحي فيك”.

وتابعت الفنانة هبة مجدي في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "شعرت بمسئولية كبيرة تجاه دوري وشخصيتي في قصة "عيشها بفرحة"، وهو إني لازم أجسد الشخصية بإحساس طبيعي جدًا يصل للجميع سواء الأصحاء أو المصابين بهذه الإصابة من ذوي الهمم، ويوصل للمصريين والعرب، وجميع المشاهدين".

وأضافت: “الحمد لله على النجاح، فهو تتويج من الله على التعب والمجهود، ولكن النجاح بهذه الطريقة فاجئني، لأن التوقيت كان صعب جدًا علينا جمعيًا، والجميع متأثر بالأحداث التي يمر بها أهلنا في غزة والإبادة الجماعية التي تتم لهم على يد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وربنا يرحم الشهداء يارب ويلطف بينا جمعيًا”.

أبطال حكاية عيشها بفرحة

حكاية “عيشها بفرحة” شارك في بطولتها الفنانة هبة مجدي وهاني عادل إذ احتل المسلسل قائمة الأكثر مشاهدة على منصة watch it الرقمية، والتي حصدت الكثير من المشاهدات خاصًة طوّال أيام عرضها سواء عبر قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية وعبر المنصة ذاتها.

