الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شفاء 12 حالة من 146 فلسطينيًا فى مستشفى العريش (فيديو)

مصاب فلسطيني
مصاب فلسطيني

أكد اللواء مصطفى محمد مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظة شمال سيناء، أن مصر تقوم بكل ما في وسعها لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين الذين أصيبوا جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

 

وقال مصطفى، في لقاء خاص مع برنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي، إنه تم استقبال 146 حالة في مستشفى العريش، وتم شفاء 12 منها، وأنه تم تجهيز مبنى بـ50 سريرًا للاستشفاء للحالات التي تخرج من المستشفى لحين عودتها إلى غزة.

 

وأشار إلى أن هناك تعاونًا كبيرًا من الأهالي المصريين الذين يتقدمون بالهدايا والتبرعات والدم للمصابين الفلسطينيين.

 

وأوضح أن مصر وضعت 3 أنساق لنقل الحالات الفلسطينية إلى المستشفيات المناسبة، سواء في شمال سيناء أو مدن القناة أو القاهرة الكبرى، بناء على درجة الإصابة والاحتياج، مؤكدًا أن مصر تقف دائمًا إلى جانب الشعب الفلسطيني في محنته وتدعم قضيته العادلة.

العدوان الإسرائيلى قطاع غزة شمال سيناء مستشفى العريش العريش غزة

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