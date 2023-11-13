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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. "مارسيلينو" مُديرًا فنيًا لـ فياريال حتى 2026

مارسيلينو
مارسيلينو

أعلن نادي فياريال الإسباني الاثنين، تعيين الإسباني مارسيلينو جارسيا تورال مدربًا حتى عام 2026، في عودة لقيادة الفريق بعد 7 مواسم على رحيله.

وأشار النادي في بيان له، إلى توصّله لاتفاق مع مارسيلينو، لقيادة الفريق الذي درّبه بين عامَي 2013 و2016، وخاض معه 177 مباراة، فاز بـ87 منها.

مارسيلينو صاحب الـ 58 عامًا الذي بات ثالث مدرب لفياريال هذا الموسم، خاض تجارب ناجحة في فالنسيا وأتلتيك بلباو، قبل أن ينتقل إلى أولمبيك مارسيليا في مطلع الموسم.

وأعلن فياريال إقالة المدرب خوسيه روخو مارتن "باتشيتا"، بعد نتائج سيئة للفريق هذا الموسم، علمًا أنه خلف كيكي سيتيين مطلع الموسم.

وقلب أتلتيكو مدريد تأخره أمام ضيفه فياريال بهدف إلى فوز 3 -1، الأحد، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني.

وكان فياريال البادئ بالتسجيل عن طريق جيرارد مورينو في الدقيقة 20، قبل أن يدرك أتلتيكو التعادل عن طريق أكسيل فيستل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 80، سجل أنطوان جريزمان الهدف الثاني لأتلتيكو مدريد، قبل أن يكمل صامويل لينو الثلاثية في الدقيقة 85.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد فياريال عند 12 نقطة في المركز الرابع عشر.

مارسيلينو جارسيا مارسيلينو جارسيا فياريال فياريال الإسباني

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