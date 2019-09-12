بيتر ليم يقيل مارسيلينو بعد الشعور بالإهانة منه
الخميس 12/سبتمبر/2019 - 12:51 م
وكالاتطباعة
قرر مالك نادي فالنسيا، بيتر ليم، إقالة المدرب مارسيلينو، أمس، بعدما شعر بالإهانة من قبل المدرب خلال الصيف.
وتقول "ماركا" إن انهيار العلاقة مع المالك ليم هو السبب وراء طرد مارسيلينو.
ويشعر ليم أن مارسيلينو أظهر عدم احترام خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية فقرر التخلص منه قبل أكثر من أسبوعين.
وكان مارسيلينو ينتقد نشاط النادي في سوق الانتقالات، حيث رأى ليم ذلك إهانة شخصية.
ومما قاله مارسيلينو خلال الصيف: "النادي أخبرني أن رافينيا لن ينضم الينا. امكانيات الفريق ضعيفة بعض الشيء".
كما قال: "إذا غادر رودريجو، فسيتعين علينا تغيير أهدافنا".
وتقول "ماركا" إن انهيار العلاقة مع المالك ليم هو السبب وراء طرد مارسيلينو.
ويشعر ليم أن مارسيلينو أظهر عدم احترام خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية فقرر التخلص منه قبل أكثر من أسبوعين.
وكان مارسيلينو ينتقد نشاط النادي في سوق الانتقالات، حيث رأى ليم ذلك إهانة شخصية.
ومما قاله مارسيلينو خلال الصيف: "النادي أخبرني أن رافينيا لن ينضم الينا. امكانيات الفريق ضعيفة بعض الشيء".
كما قال: "إذا غادر رودريجو، فسيتعين علينا تغيير أهدافنا".