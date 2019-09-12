بيتر ليم يقيل مارسيلينو بعد الشعور بالإهانة منه

قرر مالك نادي ​فالنسيا​، ​بيتر ليم​، إقالة المدرب ​مارسيلينو​، أمس، بعدما شعر بالإهانة من قبل المدرب خلال الصيف.



وتقول "ماركا" إن انهيار العلاقة مع المالك ليم هو السبب وراء طرد مارسيلينو.



ويشعر ليم أن مارسيلينو أظهر عدم احترام خلال فترة ​سوق الانتقالات​ الصيفية فقرر التخلص منه قبل أكثر من أسبوعين.



وكان مارسيلينو ينتقد نشاط النادي في سوق الانتقالات، حيث رأى ليم ذلك إهانة شخصية.



ومما قاله مارسيلينو خلال الصيف: "النادي أخبرني أن ​رافينيا​ لن ينضم الينا. امكانيات الفريق ضعيفة بعض الشيء".



كما قال: "إذا غادر ​رودريجو​، فسيتعين علينا تغيير أهدافنا".