الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الرعاية الصحية" تفتح باب الترشح للحصول على جوائز التميز السنوية

الرعاية الصحية
الرعاية الصحية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية فتح باب الترشح للحصول على جوائز التميز السنوية التي تقدمها الهيئة للعاملين أصحاب الأداء المتميز عن العام الجاري 2023، والتي سيتم الإعلان عن نتائجها تزامنًا مع «الملتقى السنوي الرابع للهيئة العامة للرعاية الصحية» والذي يتم إطلاقه هذا العام، بمحافظة القاهرة، تحت شعار “مستقبل الرعاية الصحية في الجمهورية الجديدة من الإصلاح الي التميز”.

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يأتى ذلك إيمانًا من الهيئة العامة للرعاية الصحية بالدور المحوري والفعال لجميع القوى البشرية من العاملين بها، باعتبارهم أثمن مورد لدى الهيئة وشركاء النجاح.

جوائز التميز السنوية للهيئة

وتشمل النسخة الرابعة من جوائز التميز السنوية للهيئة لهذا العام 7 جوائز تقدمها الهيئة للمتميزين طوال عام 2023، عامًا بأن الترشح متاح للعاملين بالمقر الرئيسي للهيئة أو فروعها أو منشآتها الصحية بمحافظات "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، اسوان، السويس "، وتشمل…

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- جائزة «الإبداع» والتى تُمنح صاحب المبادرة والفكرة الأكثر تميزًا والتي كان لها مردود إيجابي على العمل داخل الهيئة العامة للرعاية الصحية.

- جائزة «أفضل متطوع» وتُمنح للمتطوع الذي قدم آداء الاستثنائي للارتقاء بمستوى العمل.

- جائزة «أفضل موظف» تُمنح للموظف الذي أثبت تميزًا في تحقيق رضاء المنتفعين وكان قدوةً حسنة.

- جائزة «بطل العام» تُمنح لمن قدّم مساهمة بطولية فعالة في تحسين جودة الخدمة الطبية المقدمة للمنتفعين خلال العام.  

- جائزة «قائد المستقبل» تُمنح لصاحب التأثير الملموس وصاحب الحلول الإبداعية في الفئة العمرية 25-40عام

- جائزة «أفضل فريق» تُمنح للفريق الأكثر ابتكارًا ومحافظةً على العمل بروح الفريق.

- جائزة «أفضل منشأة» تُمنح للمنشأة التي حصلت على أعلى نسبة من رضاء المنتفعين.

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فتح باب التقدم

ونوهت الهيئة أنه سيتم فتح باب التقدم لمدة ١٠ أيام بدءًا من اليوم، وعلى من يرغب للتقدم للحصول على أحد الجوائز السالف ذكرها، وذلك لجميع العاملين بالهيئة ممن أتموا عامًا ميلاديًا على الأقل في العمل ضمن القوى البشرية بالمقر الرئيسي للهيئة أو فروعها أو المنشآت الطبية التابعة لها بالمحافظات.

وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن شروط التقدم لكل جائزة علي حدا تباعا، كما يجوز أن يرشح المتقدم نفسه أو أحد زملاءه أو فريقه أو المنشأة التابع لها، للحصول علي أحد الجوائز السالف ذكرها.

الرعاية الصحية جوائز التميز السنوية جوائز التميز أفضل متطوع أفضل موظف

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