الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

لجنة مواجهة التطرف بـ"الأعلى للثقافة" تعقد اجتماعها الأول.. الأربعاء

د. احمد زايد
د. احمد زايد

تعقد لجنة مواجهة التطرف والإرهاب بالمجلس الأعلى للثقافة وتضم أحمد عبد الله زايد حجاب "مقررًا"، الأربعاء المقبل في السادسة مساءً؛ اجتماعها الأول بعد إعلان تشكيلها الجديد.

أعضاء لجنة التطرف والإرهاب الجُدد

وتضم لجنة مواجهة التطرف والإرهاب في عضويتها كل من: "أحمد يوسف أحمد محمد عبد الرحمن، أيمن فؤاد فهمى جرجس، حنا جريس قلدس توماس، خالد عبد الفتاح عبدالله، خالد محمد عبد المنعم زكى عكاشة، زكى محمد زكى بهلول القاضى، سامية قدرى ونيس، سعد الدين مسعد أحمد حسن الهلالى، صلاح محمود محمد سالم، عاطف ونيس كامل عطية، عبد الوهاب جودة عبد الوهاب الحايس، محمد مصطفى كمال عبدالله، هدى عبد المنعم زكريا لبيب، هناء محمد محمود الجوهرى.

تهاني الجبالي أول من تولت لجنة التطرف والإرهاب بعد استحداثها

يذكر أن، المستشارة تهانى الجبالى، تولت مقررة لجنة مواجهة التطرف والإرهاب بعد استحداث اللجنة ضمن لجان المجلس الأعلى للثقافة في مارس 2020 وحتى رحيلها العام الماضي 2022.

المجلس الأعلى للثقافة أحمد عبد الله زايد لجنة مواجهة التطرف والإرهاب تهانى الجبالى رئيس المحكمة الدستورية

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