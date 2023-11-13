انطلاق فعاليات مؤتمر "ظاهرة الإدمان وأثره على التنمية" بأسيوط (صور)

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الإثنين، انطلاق فعاليات مؤتمر "ظاهرة الإدمان وأثره على التنمية" والذى تنفذه منطقة الدعوة والاعلام الديني التابعة لمجمع البحوث الاسلامية بالأزهر الشريف بالتعاون مع (صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، جامعة الأزهر، جامعة أسيوط، مديرية الأوقاف، منطقة أسيوط الأزهرية، مديرية التربية والتعليم، ومديرية الشباب والرياضة، بيت العائلة المصرية بأسيوط، مديرية التضامن ااجتماعي، اتحاد عمال أسيوط) وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، تحت رعاية الامام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر الشريف ومحافظ الإقليم.



جاء ذلك بحضورالدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، والشيخ محمود الهواري الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والشيخ صلاح السيد مدير عام الإدارة العامة لمناطق الدعوة بمجمع البحوث الإسلامية بالازهر الشريف، والدكتور عاصم القبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، والدكتور ابراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الادمان رئاسة مجلس الوزراء، والشيخ سيد عبد العزيز مدير عام الدعوة والاعلام الدينى وأمين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط، والقس عاموس بسطا مساعد أمين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط، والقس بهنام رمزي مدير مركز علاج إدمان بمطرانية الأقباط الأرثوذكس، ووكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى الادارات ورجال الدين الاسلامى والمسيحي.

دعم برامج مواجهة الإدمان للحفاظ علي وطننا

بدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الجمهوري، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم كلمة الترحيب بالحضور والمشاركين من الجهات المختلفة المشاركة فضلًا عن توجيه الشكر للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف تلاها كلمات أعضاء المنصة الرئيسية والتي تضمنت تحية لصمود الشعب الفلسطيني المناضل مع دعوات بالرحمة للشهداء والشفاء للمصابين والتأكيد على تأييد قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحفاظ على الأمن القومي المصري.

وأكد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ الفعاليات والبرامج لمواجهة ظاهرة الإدمان بكافة صوره وأنواعه خاصة مع الاهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحد من هذه الظاهرة ومواجهة آثارها السلبية بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية وهو ما يظهر جليًا في قراره بضم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لرئاسة مجلس الوزراء فضلًا عن افتتاحه لـ 4 مقرات جديدة لمراكز علاج ومكافحة الإدمان ليصبح 30 مركز على مستوى الجمهورية.

وشدد اللواء عصام سعد، على أهمية تضافر الجهود والتعاون بين الجهات ومؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لتنفيذ وتكثيف الندوات والمؤتمرات للتوعية والتثقيف، لمواجهة خطر انتشار ظاهرة الإدمان وتأثيراتها السلبية على الفرد والمجتمع وحماية الشباب والمواطنين من هذا الخطر الداهم الذي يدمر خلايا العقل موجهًا بضرورة أن تتضمن توصيات المؤتمر تكثيف حملات التوعية الشاملة بدور العبادة والمؤسسات التعليمية والجامعية وحشد الشباب للمشاركة فى الندوات واللقاءات التى يجرى عقدها لمواجهة الإدمان وبعض السلوكيات التي تقف عائقًا أمام مسار قاطرة التنمية والإرتقاء بمستوى معيشة وحياة الأسر.



واستعرض الدكتور نادي سيد مستشار صندوق مكافحة علاج الإدمان وكبير خبراء السموم والمخدرات بالطب الشرعي سابقًا بعض آثار الإدمان على الصحة والأفراد والمجتمع مشيرًا إلى بعض الاحصاءات والأرقام التي توضح مدى الأضرار الناتجة من انتشار ظاهرة الإدمان مما يؤثر بالسلب على معدلات التنمية التى تشهدها البلاد وتأثيرها على مستقبل الأجيال القادمة.



كما حرص الشباب والمشاركين من الجهات المختلفة بالتقاط الصور التذكارية مع المحافظ ونائب رئيس جامعة الأزهر ومسئولي الصندوق ووكلاء الوزارة مؤكدين على سعادتهم بالمشاركة في المؤتمر ومدى الاستفادة الكبرى من محاضرات التوعية والتثقيف وكلمات الحضور.

مؤتمر ظاهرة الإدمان وأثره على التنمية

مؤتمر ظاهرة الإدمان وأثره على التنمية

مؤتمر ظاهرة الإدمان وأثره على التنمية

مؤتمر ظاهرة الإدمان وأثره على التنمية

مؤتمر ظاهرة الإدمان وأثره على التنمية

مؤتمر ظاهرة الإدمان وأثره على التنمية

مؤتمر ظاهرة الإدمان وأثره على التنمية