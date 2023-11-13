زراعة الشيوخ: زيارة مصانع الغزل بالمحلة خطوة مهمة في توصيات النهوض بزراعة القطن

أكد محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية الزيارة التى نظمتها لجنة الزراعة والرى بالتنسيق مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار اليوم لمجمع مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، لاستكمال مناقشة الدراسة المقدمة منه بشأن "زراعة القطن المصرى..التحديات والمحفزات".

وأشار السباعى إلي أن ما تم استعراضه ومشاهدته اليوم في الزيارة سيتم إضافته في الدراسة المقدمة منه بشأن التحديات التى تواجه زراعة القطن المصرى، بهدف الوقوف علي تلك التحديات على أرض الواقع وتقديم الحلول المناسبة، بما يحقق في النهاية الغرض من الدراسة المقدمة بشأن زراعة القطن- التحديات والمحفزات" والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ علي أرض الواقع.

أوضح السباعى أن أهم ما يمييز صناعة الغزل والنسيج هو اعتمادها علي الزراعة ولاسيما محصول القطن المصرى، الذى يتمتع بتاريخ كبير، يستدعي منا الحفاظ عليه وإحياء الصناعة التى قامت عليه وتميزت فيها مصر من قبل.

وأكد أن لدينا فرصة كبيرة حاليا علينا الاستفادة منها للنهوض بمحصول القطن وصناعة الغزل والنسيج، في ظل الاهتمام الرئاسي الكبير بذلك الملف، في التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

وتفقد اليوم وفد برلمانى من أعضاء لجنتى الزراعة والرى والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى، أعمال التطوير التى تتم بمجمع مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.

وتفقد الوفد مصانع غزل ٤ و٢ و١ ومجمع النسيج والتجهيز والصياغة، ومصنع الغزل والنسيج.

واستمع الوفد، لاستعراض كامل من الدكتور أحمد شاكر الرئيس التنفيذى لشركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، عن تاريخ مصانع الغزل والنسيج وخطة التطوير التى تتم، والذى أشار إلي أن الشركة تستهدف إلي تصدير 80% من الإنتاج بعد اكتمال عملية التطوير.

ورد شاكر علي تساؤلات أعضاء الوفد، فيما يتعلق بالعائد المستهدف من كل مرحلة صناعية، مشيرا إلي أن أعلى عائد يتحقق عندما يتم تسليم منتج نهائى مصبوغ.

وتابع، نستهدف تصدير الغزل بالتوازى مع تصدير المنتجات، لحين التوسع في حجم المنتجات المصنعة وبالتالي يتم الحد من تصدير الغزل لصالح التوسع في تصدير المنتجات.

يضم الوفد البرلمانى، المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ والنائب محمد السباعي وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، والنائبة نهى الشريف عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والنائب سيد عبد العال رئيس حزب التجمع عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، والنائب عمرو فهمى عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، والدكتور عادل عبد العظيم خبير ومستشار اللجنة المشتركة بشأن دراسة ملف القطن، وحسن الأشوح أمين لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ وأحمد عبد الواحد وإيمان عبد السلام من أمانة اللجنة.