الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الإعدام للمتهم بقتل طفل ديمشلت في الدقهلية

حكم الإعدام
حكم الإعدام

أسدلت محكمة جنايات المنصورة اليوم الستار على قضية مقتل طفل ديمشلت بالحكم على المتهم بالإعدام شنقا، وذلك بعد أخذ رأي المفتي في تنفيذ الحكم.

ونظرت محكمة جنايات المنصورة، الاثنين، قضية المتهم بقتل طفل وإلقاء جثته داخل مصرف في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"طفل ديمشلت"، للنطق بالحكم.

وتم نظر القضية برئاسة المستشار السعودي يوسف الشربيني، رئيس الدائرة، وعضوية المستشار عبد الله عبد الله مطاوع، الرئيس بالمحكمة، والمستشار محمد عبد القادر الخطيب والمستشار السيد عبده منصور، نائبًا الرئيس، وحاجب الجلسة حسين عبد اللطيف،  وأمانة سر محمود السيد محمود والسعيد مصطفى رجب في القضية رقم 11919 لسنة 2023 جنايات مركز دكرنس والمقيدة برقم 1390 لسنة 2023 كلي شمال المنصورة.

كان المستشار محمد هاشم، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية قد أحال المتهم "إبراهيم إ. ا."، وشهرته "أبو نعمة"، 34 عامًا، عامل، ومقيم بقرية ديمشلت بمركز دكرنس "محبوسًا" إلى محكمة الجنايات المختصة لأنه في يوم 30 /4 /2023 قتل المجني عليه الطفل "إبراهيم نادر السيد يونس"، من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن قام ضربه على رأسه بأداة "حديدة" ثلاث ضربات، قاصدًا إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

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واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، وهي أنه في ذات الزمان والمكان سرقة المنقولات "الدراجة البخارية والهاتف الجوال" المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه بالطريق العام، أثناء استقلال المجني عليه الدراجة البخارية قيادته، وتمكن بتلك الوسيلة إتمام جريمته من الاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات وأحرز وحاز أداة "حديدة"، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ.

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