الأمن يتوصل لقاتل طفل ديمشلت فى الدقهلية: جاره تخلص منه لسرقة التوك توك

نسّقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية مع ضباط فرع الأمن العام لكشف غموض العثور على جثة طفل، يبلغ من العمر 11 عاماً، مقيم بقرية ديمشلت التابعة لمركز دكرنس، مقتولاً وملقى بجوار مصرف بالقرب من عزبة كرم التابعة لمركز المنصورة، ليتبين قيام عاطل بالتخلص منه لسرقة التوك توك الذي كان يستقله، ولوجود عطل في التوك توك بعد سرقته تركه وفر هاربًا.

البداية كانت بتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز دكرنس بتغيب الطفل "إبراهيم السيد يونس فرج" 11 عامًا، من قرية ديمشلت التابعة لمركز دكرنس، منذ خمسة أيام عقب استقلاله توك توك والده للعمل عليه لمساعدة والده في الإنفاق على احتياجات الأسرة، ولم يعد.

وجرى تشكيل فريق بحث بإشراف العميد محمد الحسيني، رئيس مباحث المديرية، وضباط فرع البحث الجنائي بشرق الدقهلية، ورئيس مباحث المركز، للفحص، والتوصل إلى مكان اختفائه وأسباب تغيبه.

وفي وقت لاحق عثر على التوك التوك الخاص به بجوار محطة قطار دكرنس، وبسؤال الأب أكد أن التوك التوك ملكه، وكان فى حوزة نجله أثناء العمل عليه لمساعدته فى تكاليف الحياة، وباستمرار عملية البحث جرى العثور على جثة الطفل المتغيب صباح أمس الخميس بأحد المصارف المائية على بعد 8 كيلومترات من مكان العثور على التوك توك، بين مركزى المنصورة ودكرنس، مقتولا.

جرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة، وذلك بعد تعرف أسرته عليه.

ووجّه مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث تنسيقًا مع ضباط فرع الأمن العام ومباحث مركز شرطة دكرنس للتوصل إلى مرتكب الواقعة.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصا يدعى"محمد.إ"، وشهرته "أبونعمة" عاطل، ومقيم بذات القرية.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس من ضبط المتحرى عنه، وبمواجهتة اعترف بارتكابة الواقعة بعد أن رأى الطفل يقود «توك توك» وطلب توصيله إلى أحد الأماكن النائية، وقام بالتعدي عليه بالضرب والتخلص منه وإلقائه بجوار مروى مائي بسبب كثرة ديونه ورغبته في التحصل على التوك توك وبيعه.

وأضاف المتهم، في اعترافاتة بمحضر الشرطة، أنه بعد التخلص من الطفل فر هاربًا مستقلًا التوك توك، إلا أنه لم يستطع تحريكه بسبب تلف بالكاوتش وتركه بجوار محطة قطار دكرنس.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.