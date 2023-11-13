إحالة أوراق المتهم بقتل شاب دافع عن ابنة عمه للمفتي بكفر الشيخ

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ بإحالة أوراق ميكانيكي حكم عليه غيابيًا في ذات القضية بالإعدام، وعقب القبض عليه بالبحر الأحمر، جرى تقديمه للمحاكمة لإعادة الإجراءات، لتقرر هيئة المحكمة في جلسة اليوم إحالة أوراق المتهم مرة أخرى لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي حول عقوبة إعدامه.

تشكلت جلسة المحكمة من المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، وأحمد فتحي عبد المتعال، ومحمد عزمي أبو زيد، وسكرتارية محمد عبد الوهاب أبو طالب.

كما حددت هيئة المحكمة جلسة اليوم الأخير من شهر ديسمبر للنطق بالحكم على المتهم في أحداث القضية التي حملت رقم 2410 لسنة 2023 جنح مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 683 لسنة 2023 جنايات كلي كفر الشيخ، لأنه يوم 9 أكتوبر 2022 بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ، بمدينة سيدي غازي، نشبت مشاجرة بين المتهم والمجني عليه، في أثناء جلوس المجني عليه في أحد المقاهي.

حضر المتهم إلى المحكمة في حراسة أمنية مشددة لاستئناف جلسات محاكمته ليجري نظر القضية، وتقرر هيئة المحكمة إحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي حول عقوبة إعدامه، حيث استمعت هيئة المحكمة في الجلسة الماضية محامي المدعين بالحق المدني، وكذلك دفاع المتهم كما ناقشت المتهم الذي أنكر ارتكاب الواقعة.