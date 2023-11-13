"طاقة النواب" ترجئ مناقشة تأخر توسعات محولات قشيشة الجديدة

شهد اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، المنعقد اليوم الموافقة علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لـوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة لوك أويل أوفرسيز ايجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية غرب عش الملاحة بالصحراء الشرقية (ج.م.ع).

فيما قررت اللجنة البرلمانية خلال إجتماعها تأجيل نظر طلب الاحاطة المقدم من النائبة سهام بشاى، بشأن تأخر إنشاء توسعات محطة محولات قشيشة الجديدة جهد 66/11 ك.ف سعة 2x 40 م.ف.أ بمركز الواسطى - محافظة بنى سويف، مع تأمينها ببناء سور حولها طبقًا لمتطلبات شرطة الكهرباء.

وقال طلعت السويدي، رئيس اللجنة إن تأجيل المناقشة يأتي لحين اجتماع محافظ بني سويف مع الجهات المعنيه لتخليص كافة الموافقات للبدء في المشروع.

ووافق مجلس النواب علي مجموع مواد مشروع قانون الطفل، وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس البرلمان: أعلن موافقة المجلس على مجموع مواد مشروع القانون، على أن يؤجل أخذ الرأي النهائي لجلسة قادمة.

ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ عقوبة بعض المخالفات لأحكام قانون الطفل، وكذلك تجريم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، على نحو يحقق الردع العام من ناحية، ومن ناحية أخرى يهدف مشروع القانون إلى الترغيب في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، كما يجيز مشروع القانون للمحكمة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب بدلا من العقوبات السالبة للحرية، لتهذيب سلوك الأطفال ووضع مزيد من الحماية الاجتماعية لهم.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تشكيل لجنة القيم بدور الانعقاد الرابع، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس.

يحيى كدواني - مستقبل وطن محمد الخناوي - مستقبل وطن مدحت الكمار - مستقبل وطن سمير عبد المقصود - مستقبل وطن صبورة السيد - مستقبل وطن زكريا حسان - مستقبل وطن مجدي جلال عاشور - مستقبل وطن حسن المير - مستقل ميرفت إليكسان مطر - حماة الوطن طارق الطويل - الشعب الجمهوري راوية مختار - الإصلاح والتنمية عفاف زهران - مصر الحديثة سناء السعيد - المصري الديمقراطي رشا كليب - مستقل.

كما وافق مجلس النواب خلال جلستة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.

و أكد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات ومقرر التقرير أن فلسفة التعديل الوارد من الحكومة تتضمن أنه نظرًا لإلغاء القانون الوارد ذكره - قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003"- بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والذي تضمن ذات الأحكام في القانون الملغى. فقد رأى إدراج التعديل ليتماشى مع القانون الأخير.