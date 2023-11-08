الملا: تخصيص إدارة للمسؤولية المجتمعية في شركات قطاع البترول

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن استراتيجية قطاع البترول تولي أهمية قصوى للمسؤولية المجتمعية بهدف تحقيق الاستدامة من خلال التعاون بين شركات القطاع وشركائه في أداء دوره المجتمعي لتحسين نوعية الظروف المعيشية للمجتمع المصري.

وأكد الملا، خلال رئاسته لاجتماع اللجنة العليا للمسؤولية المجتمعية، أنه تم مناقشة تنفيذ خطط ومشروعات المسؤولية المجتمعية، لافتًا إلى أن محاور عمل استراتيجية القطاع للمسؤولية المجتمعية تشمل مجالات التعليم والتدريب والتنمية الاقتصادية والصحة، بالإضافة إلى مشروعات حماية البيئة، وتتم متابعة تلك المشروعات من خلال مجموعات العمل في الوزارة وهيئة البترول والشركات القابضة.

وأشار وزير البترول، إلى أن هذه المساهمات تشكل جزءًا أساسيًا من استراتيجية الوزارة وتمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق وتنفيذ خطة التنمية المستدامة في إطار "رؤية مصر 2030" بأبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.

أهم المشروعات الجاري تنفيذها

وخلال الاجتماع، تم متابعة أهم المشروعات الجاري تنفيذها في مجالات الخدمة المجتمعية في محافظات مصر المختلفة ونطاق عمل شركات القطاع.

وأوضح المهندس طارق الملا، أنه تم تخصيص إدارة مخصصة للمسؤولية المجتمعية في كل شركة من شركات القطاع.

حضر الاجتماع الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ورؤساء الشركات القابضة وهيئة الثروة المعدنية وقيادات الوزارة ومسؤولو الخدمة المجتمعية في القطاع.