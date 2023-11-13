"الاتصالات" انتهاء تدريب الدفعة الثالثة من أكاديمية أمن المعلومات

أعلن معهد تكنولوجيا المعلومات iTi بمركز إبداع مصر الرقمية التابع لـوزارة الاتصالات، في جامعة القاهرة، عن انتهاء تدريب الدفعة الثالثة من "أكاديمية أمن المعلومات" بالشراكة مع البنك الأهلي المصري.

وجاء التدريب في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون المبرم بين معهد تكنولوجيا المعلومات iTi والبنك الأهلي لإنشاء أكاديمية تدريب مشتركة لإعداد كوادر متخصصة بما يعزز من فرص عملها لصالح البنك في التخصصات التكنولوجية المختلفة، وذلك وفقًا للموقع الإلكتروني لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

البرنامج استغرق 400 ساعة تدريبية على مدار 4 أشهر

واستغرق البرنامج 400 ساعة تدريبية على مدار 4 أشهر وشارك فيه عددٌ من الخريجين من كليات مختلفة. وغطى التدريب مجالات أمن المعلومات، منها اختبار الاختراق والاستجابة للحوادث السيبرانية والتحليل الجنائي الرقمي.

وأثمر التعاون بين المعهد والبنك الأهلي عن تدريب مجموعة من الكوادر البشرية على أعلى مستوى. وتم تعيين عددٍ من المتدربين في فروع البنك الأهلي بعد انتهاء فترة التدريب، مما يعكس أهمية التدريب ودوره في تطوير مهارات الشباب وتعزيز فرصهم للحصول على فرص عمل مميزة.

ويستعد المعهد لتنفيذ مرحلة جديدة من البرنامج التدريبي المشترك مع البنك الأهلي في مسار الحوكمة الرشيدة وإدارة المخاطر والامتثال.

ومعهد تكنولوجيا المعلومات، أحد الأذرع التدريبية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتتمثل مهمته في تطوير مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، من خلال مصفوفة من برامج بناء القدرات والأنشطة التدريبية الاحترافية في أحدث تخصصات تكنولوجيا المعلومات.

كان المكتب التنفيذى للمجلس الأعلى للمجتمع الرقمى قد اقر خلال اجتماعه الذى عقد برئاسة الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "سياسة الحوسبة السحابية أولًا" على أن يتم رفعها للمجلس الأعلى للمجتمع الرقمى للإصدار والاعتماد؛ حيث يأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة للإسراع بالتحول الرقمي وتوفير أساليب أكثر مرونة لتقديم الخدمات، ولجذب المزيد من استثمارات مقدمى خدمات مراكز البيانات، مما يساعد فى توطين صناعة مراكز البيانات.

وأوصى المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى للمجتمع الرقمى بالتقدم بطلب للمجلس الأعلى للمجتمع الرقمى للموافقة على تكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لوضع وإدارة الخطط والآليات لنشر وتنفيذ "سياسة الحوسبة السحابة أولًا" مع جهات الدولة المختلفة. كما تم التأكيد على أهمية الإسراع فى إصدار قانون تصنيف البيانات، وتحديد الأطر التنظيمية لكيفية تبادل البيانات بين الجهات.