"دى إم سى" تُبرز مقالات "الدستور" عن قتل الرضع فى حضانات غزة وقافلة "المتحدة" لدعم القطاع

عرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي" ما نُشر في عدد اليوم من جريدة "الدستور" تحت عنوان "الحرب على الرُضّع.. إسرائيل تقتل الأطفال داخل الحضانات" و"المتحدة للخدمات الإعلامية تطلق قافلة مساعدات لأهالي قطاع غزة".

قتل إسرائيل الأطفال داخل الحضانات

وتضمنت الموضوعات التنديد بأفعال الاحتلال الغاشم من عدوان ضد "الرُضّع" الذين حتى لا يستطعيون الكلام للدفاع عن نفسهم وأيضًا في وضع حرج وهم داخل الحضانات لم يكتمل نموهم بعد، والموضوع الآخر يتضمن تأكيد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية دعمها للأشقاء الفلسطينيين من خلال إطلاق قافلة مساعدات لأهالي قطاع غزة.