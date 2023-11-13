متحدث "حياة كريمة": دعمنا للأشقاء لن يتوقف فى ظل أوضاع لا إنسانية بغزة

أعربت بثينة مصطفى، المتحدث الرسمي باسم مؤسسة حياة كريمة، عن فخرها لوجودها اليوم أمام معبر رفح في أرض الفيروز سيناء الحبيبة، لـ"إيصال رسالة دعم وتقدير للشعب الفلسطيني البطل، الذي يمر بمرحلة صعبة وحاسمة على المستويات كافة".

ولفتت "مصطفى"، خلال مؤتمر صحفي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والتحالف الوطني وحياة كريمة أمام معبر رفح، اليوم الإثنين: إلى أن "ما تفعله إسرائيل في غزة هو عدوان غاشم على المدنيين، لم يستثن الأطفال أو النساء أو حتى دور العبادة والمستشفيات، ومن أرض سيناء الباسلة، نعلن دعمنا الكامل للأشقاء في فلسطين، والدفاع عن حقهم في الحياة والتمسك بأرضهم وتاريخهم".

متطوعو "حياة كريمة"

وأوضحت أن متطوعي "حياة كريمة" لم يتوقفوا ليوم واحد عن تجهيز كل ما يحتاجه الأشقاء في فلسطين، حيث استطاعت المؤسسة وحدها إيصال 2000 طن من المساعدات لغزة عبر 66 شاحنة، فضلًا عن أكبر حملة شعبية للتبرع بالدم، مشيرة إلى أن توفير المساعدات سيظل مستمرًا في ظل أوضاع لا إنسانية يعيشها الشعب الفلسطيني هذه الفترة.

وتابعت: نؤكد أننا سنظل في المعبر، لتقديم الدعم لأشقائنا الفلسطينيين حتى تحسن الأوضاع.