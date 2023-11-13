الأنبا دانييل يترأس طقوس سيامة كاهن جديد للاقباط بسيدني

احتفلت إيبارشية سيدني بسيامة كاهن جديد للخدمة بالإيبارشية بيد أسقفها نيافة الأنبا دانييل.

وتولى نيافته خدمة القداس الإلهي في كنيسة القديسين بربارة ويوليانة و الأنبا نوفير السائح بمنطقة Campbelltown بسيدني، وعقب صلاة الصلح أتم طقس سيامة الشماس عادل سليمان كاهنًا باسم القس بيشوي للخدمة بالكنيسة ذاتها.

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أصحاب النيافة الأنبا إشعياء مطران طهطا وجهينة والأنبا أغاثون أسقف البرازيل والأنبا دانيال أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنودة بسيدنى.

ومن المقرر أن يقضي الكاهن الجديد فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة بدير القديس الأنبا شنودة بسيدني.

كما صلى نيافة الأنبا جوارجيوس أسقف مطاي القداس الإلهي، في كنيسة السيدة العذراء ورؤساء الملائكة والآباء السواح في عزبة نجيب التابعة للإيبارشية، وذلك للمرة الأولى بعد إعادة افتتاحها، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة ٤٠ من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس (مرتل) للخدمة بالكنيسة ذاتها.

وايضا صلى نيافة الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، القداس الإلهي بكنيسة الشهيد جوارجيوس في منطقة حدائق شبرا، وخلاله سام الخادم رامي حبيب شماسًا كاملًا باسم دياكون شنوده، والخادم مينا فام شماسًا كاملًا باسم دياكون يوسف، وذلك تمهيدًا لسيامتهما قساوسة خلال الأيام المقبلة.

بالاضافة لذلك أقيم في الفترة من ٥ إلى ٩ نوفمبر الجاري، السيمنار الثاني لمجامع كهنة إيبارشيات محافظات القناة والبحر الأحمر، بعنوان "البناء النفسي السليم لقلب وعقل الكاهن" في بيت زوار دير القديس الأنبا بولا بمنطقة الزعفرانة، وتولت إيبارشية البحر الأحمر تنظيم أعمال السيمنار.

وزار قداسة البابا تواضروس الثاني آخر أيام السيمنار وشهد ختامه يوم الخميس، بعد أن عقد اجتماع الأربعاء الأسبوعي هناك وخصص موضوع عظته ليتناسب مع محتوى السيمنار.

كما منح قداسته، على هامش السيمنار، طرس البركة (خطاب مباركة) لترجمة الأجبية القبطية (كتاب صلوات السواعي) إلى اللغة الروسية، وهو المشروع الذي يعمل عليه الأب القس سيرافيم عادل، من كهنة إيبارشية الأحمر.

السيمنار، الذي تضمن عدة محاضرات وورش عمل تخدم عنوانه على أيدي متخصصين، حضره من أحبار الكنيسة أصحاب النيافة الأنبا تادرس (بورسعيد)، والأنبا سيرافيم (الإسماعيلية)، والأنبا بموا (السويس)، والأنبا إيلاريون (البحر الأحمر)، ومجامع كهنة إيبارشياتهم، بالإضافة إلى آباء كهنة بـ ١٧ من إيبارشيات الكرازة المرقسية داخل مصر، بإجمالي مشاركين حوالي ٢٠٠ كاهن.